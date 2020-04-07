Biscotti nasıl tarifi, nasıl yapılır?

Biscotti nasıl yapılır? Biscottinin en önemli özelliği çifte fırınlama yapılması. Kahve bisküvisi olarak anılan İtalyan kurabiyesi ilk olarak ekmek gibi bir hal alması için fırına atılıyor dilimlendikten sonra kıtır bir görüntü alması için ikiciye fırına veriliyor. Tarifinde kuru meyve parçalarına da yer vermektedir.

Biscotti Malzemeler:

3 adet orta boy yumurta

3/4 su bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı tereyağı

1/2 su bardağı badem (irice kıyılmış, kabuksuz)

1/2 su bardağı kurutulmuş karışık meyve parçaları

3 su bardağı un

1,5 tatlı kaşığı kabartma tozu

1/2 çay kaşığı tuz

1 adet rendelenmiş orta boy portakal kabuğu

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

1/4 su bardağı toz şeker

Biscotti Yapılışı: