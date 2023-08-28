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        Haberler Gündem Trafik Bisikletli yaşlı adam kaza kurbanı!

        Bursa'da bisikletli yaşlı adam kaza kurbanı oldu!

        Bursa'da bisikletli 71 yaşındaki Ali Kurt'a otomobil çarptı. Ağır yaralanan Kurt, tedavi altına alındığı hastanedeki 2 günlük yaşam savaşını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 17:45 Güncelleme: 28.08.2023 - 17:45
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        Bisikletli yaşlı adam kaza kurbanı!
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        Bursa'nın Gemlik ilçesi Kumla Mahallesi'nde geçen cumartesi meydana gelen kazada, Soner E.'nin (40) kullandığı otomobil, iddiaya göre, kırmızı ışıkta bisikleti ile yola çıkan Ali Kurt'a (71) çarptı.

        YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

        Ağır yaralanan Kurt, sağlık ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Kurt, bugün hayatını kaybetti. Gözaltına alınan sürücü Soner E. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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        #bursa haberleri
        #bisiklet
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