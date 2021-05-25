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Pazar günü 31.000 doların altını gören Bitcoin'de toparlanma devam ediyor. Bitcoin son 24 saatte yüzde 4.7 değerlenerek 38.200 dolara çıktı.

Bu yükselişte Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın yaptığı açıklama etkili oldu. Musk Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Kuzey Amerika Bitcoin madencileriyle konuştum. Mevcut ve planlanan yenilenebilir enerji kullanımlarını yayımlamayı taahhüt ettiler. Potansiyel olarak umut verici" ifadelerini kullandı.

TESLA SATIŞLARI ASKIYA ALMIŞTI

Daha önce Tesla'nın 13 Mayıs'ta madenciliğindeki fosil yakıt kullanımı sebebiyle Bitcoin'le araç satışını askıya aldığını duyurması kripto paranın değerinde sert düşüşe yol açmıştı. Bitcoin söz konusu açıklamanın üzerine 1 günde yüzde 10 değer kaybetmişti.

Bugün kripto paraların büyük çoğunluğunda hızlı yükselişler kaydedildi. Piyasa değeri bakımından ikinci büyük kripto para olan Ethereum günlük yüzde 13 yükselişle 2.570 dolara yükseldi. Binance Coin ise yüzde 16 değerlenerek 340 doları aştı.

Dogecoin ise yüzde 6 yükselişle 0.35 doları gördü.

İlk 100'de yer alan kripto paraların 88'i son 24 saatte dolar bazında değer kazandı.