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Bitcoin Fed haftasına yükselişle başladı

Piyasalar çarşamba günü açıklanacak Fed kararına odaklanmışken Bitcoin günlük yüzde 2'nin üzerinde değer kazanarak yeni haftaya 23.720, Ethereum ise yüzde 2.5'lik yükselişle 1.640 dolardan başladı

Bitcoin Fed haftasına yükselişle başladı
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Kripto paralar Fed'in çarşamba günü açıklayacağı faiz kararı öncesinde haftaya yükselişle başladı. Bitcoin geçen hafta adeta boğuştu 23.000 dolar seviyesini haftasonu kırarken dün akşam saatlerinde 23.919 dolarla 5 ayın zirvesini gördü.

Dünyanın en büyük kripto parası bu sabah 23.720 dolara çekilse de günlük yükselişi yüzde 2.2 oldu. Ethereum da benzer şekilde yüzde 1.5 değer kazanarak 1.640 dolara yükseldi. Bu sabah itibarıyla Ripple yüzde 0.9'luk artışla 0.41 dolardan işlem görürken, Cardano (ADA) yüzde 1.8'lik yükselişle 0.39 doları aştı.

PİYASA GENELİNDE OLUMLU RÜZGARLAR

Binance Coin yüzde 2.2, Dogecoin yüzde 0.7, Polygon ise yüzde 0.8 yükseldi. Solana ise yüzde 5.6'lık artışla 25 doların üzerine tırmandı. TSİ 8.01 itibarıyla piyasa değeri bakımından ilk 100'de yer alan kripto paraların 82'si günlük yükseliş kaydetti.

Son yükselişlerle beraber Bitcoin 2023 genelinde dolar bazında yatırımcısına yüzde 43, Ethereum ise yüzde 26 kazandırmış oldu.

GÖZLER FED KARARINDA

Analistler geleneksel piyasaların olduğu gibi kripto paraların da seyrinde Fed'e yönelik beklentilerin belirleyici olduğuna dikkat çekti. Fed'den 1 Şubat'ta 25 baz puanlık bir artırım gelmesine kesin gözüyle bakılsa da faiz artırımlarının ne zaman sona ereceğine yönelik belirsizlikler devam ediyor. Dolayısıyla çarşamba günü kararın kendisi kadar karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaların kripto paraların yönünde etkili olacak.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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