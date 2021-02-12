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Bitcoin ne kadar, kaç TL? YENİ REKOR! Bitcoin'de son durum

Kurumsal alımların desteğindeki tırmanışını sürdüren, kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, Mastercard, Twitter, Deutsche Telekom Dapper Labs gibi büyük şirketlerin de katılımının ardından 48,745.73 dolarlık yeni zirvesini gördü.

Bitcoin ne kadar, kaç TL? YENİ REKOR! Bitcoin'de son durum

Son 24 saat içinde 44,482.17 ve 48,745.73 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 5.33 artışla 47,166.83 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 26.47 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 47 milyar dolarlık artışla 831 milyar dolardan 878 milyar dolara yükseldi.

Artan kurumsal alımların da etkisiyle, 7 Ocak'ta tarihte ilk kez 1.0 trilyon dolar sınırını aşan toplam piyasa hacmi de son 24 saatte yaklaşık 70 milyar dolar artışla 1 trilyon 365.68 milyar dolardan, 1 trilyon 425.37 milyar dolara tırmandı.

Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 29 birimin değeri düşerken, düşenlerden beş birim de ilk 10 birim arasındaydı.

Toplam 8,436 kripto para biriminin işlem gördüğü 33,732 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 61.6'sını Bitcoin oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 187 milyar dolardan, 204 milyar dolara yükseldi.

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