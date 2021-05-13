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Bitcoin neden düştü? Bitcoin kaç TL?

Kripto para piyasalarında son günlerde yaşanan hareketlilik devam ediyor. Her açıklamasıyla olay yaratan Tesla ve Space X'in kurucusu Elon Musk, şirketin araç satışlarında Bitcoin kullanmayı askıya aldığını duyurdu. Ardından bitcoin ani bir düşüş yaşadı. Peki bitcoin kaç TL oldu? İşte bitcoin ile ilgili yaşanan son gelişmeler...

Bitcoin neden düştü? Bitcoin kaç TL?

Elon Musk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Bitcoin madenciliği ve işlemleri için fosil yakıtların, özellikle en kötü emisyona sahip kömürün hızla artan kullanımı konusunda endişeli olduklarını belirtti.

BİTCOİN KAÇ TL? BİTCOİN NEDEN DÜŞTÜ?

1 Bitcoin: 423.173,50 Türk Lirası

Tesla'nın araç satışlarında Bitcoin kullanımını askıya aldığını kaydeden Musk, "Kripto para biriminin birçok düzeyde gelecek vaat eden bir fikir olduğuna inanıyoruz ancak bunun çevre için büyük bir bedeli olamaz." ifadesini kullandı.

Musk, Tesla'nın herhangi bir Bitcoin satmayacağını belirterek, madenciliği daha sürdürülebilir hale gelir gelmez bunu işlemler için kullanmayı planladıklarını aktardı.

Elon Musk, Bitcoin için harcanan enerjinin yüzde 1'inden daha azını kullanan diğer kripto para birimlerini de gözden geçirdiklerini kaydetti.

Musk'ın konuya ilişkin paylaşımının ardından Bitcoin fiyatı 58 bin dolar seviyesinden 46 bin dolar bandına kadar geriledi.

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, 8 Şubat'ta 1,5 milyar dolarlık varlığını Bitcoin'e yatırdığını duyurmuştu. Şirket, yakın gelecekte ödeme türü olarak Bitcoin'i kabul etmeye başlayacağını bildirmişti.

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