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Bitcoincileri 'oltaya' getirdiler

Bitcoin alım satımı yapılan sitelerin benzerini yaparak 'fishing' (oltalama) yöntemiyle 14 bitcoin sahibinin hesamından 437 bin liralık bitcoin çalan 11 kişi yakalandı.

02.11.2018 - 10:40 | Güncelleme:

Bitcoin alım satımı yapılan sitelerde hesabı bulunan 14 kişi hesaplarının ele geçirilerek bitcoinlerinin çalındığı şikayetinde bulundu.

BİTCOİNCİLER DE OLTAYA GELDİ

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'hacker' çetesinin 'fishing' (oltalama) yöntemiyle bitcoin hesaplarının ele geçirdiklerini tespit etti.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, başkalarına ait bitcoin hesaplarını ele geçirirek burada bulunan dijital paraları kendi hesaplarına aktaran 11 kişi gözaltına alındı.

10'U TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 11 zanlı Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlılardan 1'i tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken 10'u “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli hırsızlık” suçundan tutuklandı.

FİSHİNG (OLTALAMA) YÖNTEMİ NEDİR?

Bitcoin alım satımının yapıldığı internet sitesinin bire bir benzeri yapılıyor. Daha sonra bitcoin hesap sahiplerinin bu siteye girmeleri sağlanıyor. Alım satım yaptığı siteye girdiğini düşünen hesap sahibi kullanıcı adı, şifre ve cep telefon numarasını sisteme yazıyor. Böylece kullanıcının tüm hesap bilgileri çetenin eline geçiriyor. Çete üyeleri bu bilgilerle gerçek siteye girerek kullanıcının hesabında bulunan tüm dijital paraları kendi hesaplarına aktarıyor.

 

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