Haberler Sağlık Bitki çayının aşırısı zarar!

Bitki çayının aşırısı zarar! Diyetisyen Merve Sena Nazlı, fitokimyasal bileşenler, vitamin ve minerallerden zengin olan bitki çaylarının, yüzyıllardır tedavi edici amaçlarla kullanıldığını belirterek, "Her besin grubunda olduğu gibi bitki çaylarının da fazlası karaciğer-böbrek fonksiyonlarında bozulma, hipo/hipertansiyon, kalp çarpıntısı gibi olumsuz etkilere sebep olabilmektedir" dedi İhlas Haber Ajansı Giriş: 01.12.2023 - 15:34 Güncelleme: 01.12.2023 - 15:36 facebook

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Havaların soğumasıyla birlikte kış hastalıkları da artmaya başladı. Kış aylarında yaşanılan hastalıklardan korunmak için, insanlar bitki çaylarından faydalanmak istiyor. Hatta bazı hastalar, hekimlerin tedavi amaçlı verdikleri ilaçları kullanmak yerine sadece bitki çaylarını içerek iyileşmeye çalışıyor. Bitki çaylarının sanıldığı kadar masum olup olmadığı tartışma konusu olmaya devam ediyor.

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Pek çok derde deva olan bitki çayları için Diyetisyen Merve Sena Nazlı, "Her şeyin azı karar, çoğu zarardır" atasözünü hatırlatarak, fitokimyasal bileşenler, vitamin ve minerallerden zengin olan bitki çaylarının, yüzyıllardır tedavi edici amaçlarla kullanıldığını söyledi. Nazlı, "Her besin grubunda olduğu gibi bitki çaylarının da fazlası karaciğer- böbrek fonksiyonlarında bozulma, hipo/hipertansiyon, kalp çarpıntısı gibi olumsuz etkilere sebep olabilmektedir’’ dedi.