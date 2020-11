Bitkisel Sabunlar Ve Faydaları Nelerdir?

• Lavanta Sabunu: Sakinleştirici etkisi olan lavanta; sabunla birleşince de bu özelliğini devam ettiriyor. Saçlarda kepek oluşumunu engeller, ciltteki siyah nokta ve sivilcelerin gitmesini sağlar ve cildi kurutmadan temizleyebilir. Antiseptik etkisi de bulunan lavanta sabunu cildi havanın olumsuz etkilerinden de korur.

• Papatya Sabunu: Antiseptik özellik taşıdığı için sivilce oluşumunu engelleyen doğal sabunlardan biri de papatyadır. Cildi derinlemesine ve yumuşakça temizleyebilen papatya sabunu leke tedavisinde de kullanılabiliyor. Gözaltlarında oluşan şişmeleri de papatya sabunu ile azaltabilirsiniz.

• Nane Sabunu: Solunum yolları hastalıklarına iyi geldiği bilinen nane; sabun olunca daha farklı etkileri çıkıyor. Mikropları kıran nane sabununun bir özelliği de yeni doğum yapan annelerde süt oluşumunu artırması.

• Biberiye Sabunu: Yağ sökücü özelliği olan biberiye sabunu sivilce tedavisine destek vermek için kullanılabilir. Kırışıklık gideren bu doğal sabun saçları da besleyerek dökülmeyi engeller. Eğer saçlarınız çok hızlı yağlanıyorsa bu sabunu deneyebilirsiniz.

• Ihlamur Sabunu: Hassas cildiniz varsa günlük temizlik için ıhlamur sabunu kullanabilirsiniz. Ciltteki kaşıntıları gideren sabun; cildi dinlendirir, tazeler ve saçların daha parlak ve bakımlı görünmesini sağlar.

• Kekikli Sabun: Eğer romatizmal ağrılarınız varsa kekikli sabun kullanabilirsiniz. Vücudun daha canlı olmasını sağlayan kekik aroması saçlarda da kepek oluşmasını engeller ve kronik olmuş cilt hastalıklarının tedavisinde de kullanılabilir. Saç diplerini canlandırıp saç derisini iyileştiren kekik sabununu sadece cildi temizlemek için bile kullanabilirsiniz.

• Karanfil Sabunu: Eğer zamanın izlerini yüzünüzden silmek istiyorsanız karanfil sabunu kullanın. Çünkü içeriğindeki etken maddeler nedeniyle kırışıklığı azaltıyor. Orta yaşlardan itibaren kullanabileceğiniz karanfil sabununu yüzünüzde ve vücudunuzda kullanabilirsiniz. Doğal sabun üst bacakta da çatlakları, sarkmaları engeller.

• Limon Sabunu: Eğer cildinizin ve saçlarınızın sık sık yağlanmasından şikayetçiyseniz limon sabununu deneyebilirsiniz. Cildin yağ dengesini kurabilen limon sabunu gözenekleri açar ve daha sıkı bir cilde sahip olmanızı sağlar. Limon sabunu kullanarak sivilcelerinizi kontrol altına alabilir ve nasırlardan kurtulabilirsiniz.

• Adaçayı Sabunu: Grip, nezle gibi hastalıkların tedavisinde çok etkili olan adaçayını; selülitleri gidermek, cildi sıkılaştırmak için kullanabilirsiniz. Hücre yenileyen, adaçayı sabunu aynı zamanda ölü hücreleri deriden atar, sivilce, uçuk ve yaraları iyileştirir. Saçlarda kullanıldığında ise kepeği engeller. Spor sonrası oluşan ağrıların geçmesi için de adaçayı sabunuyla duş alabilirsiniz.

• Gül Sabunu: Güzel kokular taşıyan gün sabununu cildinizde kullandığınızda etkilerini çabucak göreceksiniz. Cildi daha sıkı ve parlak hale getirmeye yardımcı olan gül sabunu düzenli kullanıldığında ciltteki sivilceleri yok eder.

• Sarımsak Sabunu: Sabun denilince aklınıza mis gibi güzel kokular geliyorsa bunu bir kenara bırakın ve sarımsak sabununu deneyin. Bildiğimiz sarımsak kokusunu taşımayan sarımsak sabununu kullanarak saç dökülmesini engelleyebilir, yeni saçların çıkmasını hızlandırabilirsiniz.



• Yılan Yağı Sabunu: Kulağa değişik gelse de bu sabunun yılan yağından yapıldığı gerçek. Özellikle Türkiye’de üretilip Avrupa ülkelerine ihraç edilen yılan yağı sabunu saç dökülmelerini oldukça azaltıyor.

• Zencefil Sabunu: Daha gergin görünen, alerjilerden arınmış bir cilt istiyorsanız zencefil sabunu kullanabilirsiniz.

• Himalaya Tuzu Sabunu: Sağlıklı olduğu için hayatın her anında karşımıza çıkmaya başlamıştır. Himalaya tuzu; özellikle boyalı ve aşırı işlem görmüş saçlara yoğun bakım yapmak için kullanılıyor.

• Hindistancevizi Sabunu: Hindistan cevizinin yoğun ve tropik kokusunu seviyorsanız bu sabunu sevmeniz çok doğal. Özellikle ciltte kullanılan bu doğal sabunu eklem ve kas ağrılarınızı azaltmak için kullanın.

• Kakao Sabunu: Yaz aylarında kakao sabunu kullanarak bronzluğunuzun daha kalıcı olmasını sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda vücuttaki çatlakları gidermek için de kakao sabunu öneriliyor.

• Katran Sabunu: Vücudunuzda bazı dönemlerde çıkan egzama ve kaşıntı varsa tedaviye ek olarak katran sabununu deneyebilirsiniz.

• Okyanus Sabunu: Okyanusun ferahlığını hissetmek istiyorsanız bu sabunu deneyebilirsiniz. Daha ferah hissedeceğiniz bu sabun mineraller bakımından zengin olduğu için cildi de besliyor.

• Karınca Yağı Sabunu: Çok denk gelinen bir sabun olmasa da karınca yağı sabununu istenmeyen tüylerden kurtulmak için deneye bilirisiniz. Özellikle ağda ya da epilasyon sonrasındaki günlerde kullanılması tavsiye ediliyor.

• Kına Sabunu: Cildinizin çok zayıfladığını ve yeterince bakım yapamadığınızı düşünüyorsanız kına sabununu kullanabilirsiniz.

• Ardıç Sabunu: Bir türlü iyileşemeyen mantar, sedef hastalığı ve egzamanız varsa ardıç sabununu düzenli kullanmayı deneyebilirsiniz.

• Bal Sabunu: Balın enerji veren iyileştirici gücünü sabun olarak banyonuza taşıyabilirsiniz. Üstelik içerisindeki değerlerin cilde iyi gelmesi sayesinde daha ipeksi bir cildiniz olacaktır.

• Menekşe Sabunu: Saç bakımı için mükemmel bir sabun. Problemli ciltler için önerilen menekşe sabunu, cildi derinlemesine temizleyip, sivilce ve lekelerden arındırıyor. Köpüğü ile yapılan yüz masajı ile güneş lekelerine iyi geldiği belirtilmiştir.

• Kayısı Sabunu: Kayısı yağı aynı zamanda kalsiyum, magnezyum, karotin ve betakaroten maddelerini içerdiğinden dolayı yaşlanmayla ortaya çıkan kırışıklıkları azaltır. Cildin doğal güzelliği için her gün sabahları, kuru ciltlerde ise sabah ve akşam kayısı sabunu ile köpürtülmesi ve köpük kuruduk dan sonra bol su ile yıkanması tavsiye edilir.

• Üzüm Çekirdeği Sabunu: Deriye kolayca nüfuz eder ve nemlendirir. Cilt üzerinde ince bir film tabakası oluşturup deri yüzeyinden buharlaşmayla sıvı kaybını yavaşlattıkları için dolaylı olarak nemlendirirler. İçinde yüksek miktarda E Vitamini barındıran ve bu nedenle antioksidan özelliğe sahip bulunan yağın, kozmetolojide cildin yaşlanmasını yavaşlatıcı onarıcı ve yatıştırıcı etkilerinden yararlanılır. Varisli bölgelerin sabun masajı ile iyileşme gösterdiği olumlu etki yaptığı gözlenmiştir.

• Kil Sabunu: Hassas ve yağlı ciltler için tavsiye edilir. Akneleri, vücuttaki kötü kokuları ve saçtaki sirkeleri giderir. Cildinizin ölü derisini temizler. Köpüğü ile vücuda yapılan masaj ile deride sıkılaşma sonucu gerilme meydana gelir. Yüze yapılan köpük friksiyonu peeling etkisi yapar.

• Isırgan Otu Sabunu: Saç dökülmesine etkilidir, devamlı kullanıldığında saçı beslemekle birlikte saç çıkardığı görülmüştür. Vücut ısısını dengeler, egzamaya karşı etkili bir tedavi edici özelliği vardır. Selüloit ve kırışıklıklara etkilidir. Tırnakların ana maddesi olan keratini güçlendirerek tırnak kırılmalarını ve tırnak eti iltihaplanmasına karşı korur.

• Havuç Sabunu: Cildin bozulmasını önler. Güneş yanıklarının iyileşmesine yardımcı olur. Hücre yenileyici güneş yağlarında bronzlaşmayı kolaylaştırır. Köpüğünü vücudunuzda kuruttuktan sonra güneşlenmeniz neredeyse kalıcı olacak bir bronzlaşma sağlar.

• Tarçın Sabunu: Beden ısısını hafif yükseltir. Aşırı derecede terleyenler için ter ve koku önleyicidir. Kasları Yumuşatır ve diriltir. Şişkinliklere ve yaralara karşı çok etkili tedavi edici özelliği vardır. Sivilce yaralarına bire bir iyi gelir. Kepeklenme ve saç dökülmesini tedavi edici özelliği vardır.

• Yosun Sabunu: Yosun sabunu selüloit için ideal bir tedavi edicidir. Cilde ferahlık ve duruluk verir. Yosunun denizden aldığı mineraller ve tuz sayesinde antiseptik bir yapıya sahiptir. Yosun sabunu ile yapılan banyolarda ölü deri kolaylıkla vücuttan atılır. Yosunlar A vitamini, C vitamini, B1 vitamini, B2 vitamini, B6 vitamini, B12 vitamini ve E vitamini ihtiva eder. Bunlar cildin yaşlanmasını önleyici etkiler yapmaktadırlar. Sabun köpüğü ile yapılan yüz masajında göz kenarı kırışıklıklarının %85-90 civarında iyileşme gösterdiği tespit edilmiştir.

• Yasemin Sabunu: Hoş kokusunun yanında cilt kırışıklıklarında etkili bir iyileştiricidir. Vücudumuzun eklem yerlerinde kurumalardan dolayı meydana gelen çatlaklarda etkilidir. Romatizma ağrılarında, cilt besleyici, temizleyici ve selülit giderici olarak kullanılır.

• Acıbadem Sabunu: Kuru ve çatlak ciltleri çok olumlu etkiler ve pürüzlerini giderir. Ayrıca saç besleyici olup dökülmesini önler. Sabunun köpüğü ile saç diplerine parmak ile friksiyon yapılır, tahriş olmuş ya da yara bulunun deride yanma yapabilir. Kuru ve çatlak cilt bakımında etkilidir. Stres ve yorgunluğun baskın olduğu dönemlerde kullanılır. Çok uzun kullanımında yağlanma yapabilir.

• Zambak Sabunu: Zambaktan elde edilen zambak yağı ile yapılan sabun, başta kırışıklıkları gidermek olmak üzere, cilt bakımı için kullanılır. Zambak sabunu cildi gerginleştirerek daha genç ve diri görünmesini sağlar. Gözaltlarına köpük masajı kırışıklıklara etkili olabilmektedir.

• Süt ve Ballı Sabun: Cilde canlılık verir, besler yumuşatır, nemlendirir ve ipeksi bir dokunuş sağlar. Tüm cilt tipleri için uygun bir besleyici özelliğe sahiptir. Cildinizde sütün saflığını balın enerjisini hissetmenizi sağlar.

• Melisa Sabunu: Kas ve eklem ağrılarına etkilidir. Hoş kokusu ile cildinizi temizler. Sabun ile yapılan vücut temizliğinden sonra cildinizin yumuşadığını ipeksi bir dokuda olduğunuzu fark edebilirsiniz

• Frambuaz Sabunu: Vücutta biriken zehirli maddelerin atılmasını sağlar. Köpüğü ile yapılan yüz temizliğinde gözlerde çapaklanmayı engelleyici etkisi vardır. Vücuda dinçlik verir.

• İğde Sabunu: Organik asitler (malik asit),B grubu vitaminleri, E vitamini, C vitamini ve flavon glikozitleri taşımaktadır. Kokusu ve kullanımı oldukça hoştur. Mevsime veya ortama bağlı cilt kurumalarında cildin eski formuna dönmesini sağlar.



• Kuşburnu Sabunu: Yağlı ciltlerde uygulandıktan sonra 15-20 dakika bekletilmeli ve ardından durulanmalıdır. Kuru ve normal ciltlerde isteğe bağlı olarak, durulanmadan bekletilebilir. Yüz için günde bir kez kullanılması tavsiye edilir. El, yüz ve vücut için kullanıma uygundur. Makyaj öncesi uygulandığı takdirde hem makyajın kalıcılığını arttırmakta hem de cildinize güzel bir parlaklık kazandırmaktadır.

• Kantaron Sabunu: Kantaron sabunu ile ılık suda yapılan banyolarda vücudun ateşini düşürücü etkisi vardır. Yara ve yanıkları iz bırakmadan iyileştirdiği gibi kemoterapi tedavisi gören hastalarda oluşan deri döküntüleri ve tahrişlerinde etkili olduğu bilinmektedir.

• Kükürt Sabunu: Eğer ki cildiniz çok yağlı ise ve bu yağ sorunundan dolayı sürekli sivilcelerle uğraşıyorsanız kükürtlü sabun sizin için uygundur. Sivilcelerinizi düzenli bir kullanım sonucunda kurutur ve günü gelir yok eder. Ciltteki ölü tabakayı soyarak zararlı organizmaların ciltten arındırılmasına ve pürüzsüz bir cildin oluşmasına yardımcı olur. Kuru ciltlerde kullanılmamalıdır.

• Okaliptus Sabunu: Ferahlatıcı bir etkisi bulunmaktadır. Saç dökülmesine ve kepeğe faydalıdır. Mikrop öldürücü ve kas gevşeticidir. İlaçların yan etkisi ile oluşan deri döküntülerinde sabun köpüğü friksiyonu ile yapılan uygulamalarda iyileştirici etkisi gözlemlenmiştir.

• Kivi Sabunu: Cilt nemlendirici, cilt yumuşatıcı, kas gevşetici ve selüloitte kullanılır. Hoş kokusu vardır.

• Defne Sabunu: Derideki gözenekleri açar ve rahatlatır. Kepeklere karşı korur, antiseptik oluşu sayesinde derideki birçok hastalığa, egzama ve mantara iyi gelir. Varisleri rahatlatmada, ergenlik sivilcelerine, saç diplerindeki yara ve tahrişlere karşı çok etkilidir. Antiseptik özelliği vardır.

• Portakal Sabunu: E vitamini, D vitamini, C vitamini yönünden cildi besleyicidir. Cildin güzel olmasını sağlar. Yara ve yanıkların tedavisinde kullanılır. Cildi sıkılaştırır. Sivilce ve akneleri kurutur. Yağlı cilt sorunu olanların kullanması gereken bir sabundur.

• Çam Kerebentin Sabunu: E vitamini, D vitamini, C vitamini bakımından cildi besleyicidir. Cildin güzel olmasını sağlar. Yara ve yanıkların tedavisinde kullanılır. Cildi sıkılaştırır. Sivilce ve akneleri kurutur. Yağlı cilt sorunu olanların kullanması gereken bir sabundur.

• Kahve Sabunu: Sabun kullanımı sırasında nefis kokusu sizi rahatlatırken sabun vücudunuzdaki deri üzerinde ki zararlı birikimlerin temizlenmesini sağlar. Emziren kadınların göğüs uçlarında ki yaralarda çok etkilidir. Aynı zamanda basur yaralarında kullanıldığı bilinmektedir. Vücudumuzdaki siğil ve kurumuş deri rahatsızlıklarında uygulanan köpük tedavisi ile iz bırakmadan iyileşme gözlenmiştir.

• Ardıç Katran: Tüm mantar hastalıklarında, cilt kaşıntılarında, sedef, egzamada, varis ve ağrılarında, uyuz ve benzeri tüm cilt problemlerinde kullanılır. Vücudumuzun sırt bölgesinde baş vermeyen ağrılı sivilce iltihaplarının giderilmesinde faydalıdır. Cilt kuruluğu yapar. Sedef rahatsızlıklarında sürekli kullanılması durumunda, yenilenebilir hücrelerin aktivitelerinin hızlanmasına yardımcı olduğu bilinmektedir.

• Buğday Sabunu: Hücre yenileyici, selülit için, yanık, yara ve diğer cilt problemlerinde, kırışıklarda da etkili olarak kullanılır. Ayrıca hassas ve yıpranmış saçlar içinde faydalıdır. Stresli durumlarda, yapılan banyolarda

•

kullanılması durumunda stresi azalttığı bilinmektedir. Güçlü E vitamini içerdiği için yaşlı kişilerin kullanımına da uygundur.

• Çilek Sabunu: Şifalı bir yağdır. Cildi germekte ve sıkılaştırmakta çok etkilidir. Vücudu kuvvetlendirir. Cilde tazelik ve güzellik verir. Cildi sıkılaştırıcı besleyici ve gözenekleri sıkıştırıcı etkileri vardır.

• Böğürtlen Sabunu: Eşsiz bir cilt ve saç bakım ürünüdür. İltihaplanmaya karşı etkili olması nedeniyle haricen eklem ve kas ağrılarına ve romatizmaya karşı kullanılır. Fiziksel yorgunluğu giderici etkiye sahiptir. Saç dökülmesin de etkilidir.

• Yeşil Çay Sabunu: Yeşil Çay yapraklarından elde edilen yağ ile yapılan sabun, yaprakları ile de süslenmiştir hoş kokusu ile ferahlatıcı etkisi vardır.

• Leylak Sabunu: Hoş kokusunun yanı sıra yüzünüze uygulayacağınız köpük maskesi ile yumuşak ve gergin bir cilde sahip olabilirsiniz.

• Salatalık Sabunu: Göz çevresi kırışıklıklarında, ölü derinin temizlenmesi ve yenilenmesinde, göz altı morluklarının yok olmasında ve cilde tazelik kazandırmaya yardımcı olur. Sabunla yüzünüzü yıkadıktan sonra köpüğünü parmağınızla göz çevresine ve alın bölgesine friksiyon yapınız.

• İnci Tozu Sabunu: Tatlı su incilerinin ince olarak öğütülmesiyle elde edilen ve birçok aminoasit ile çeşitli mineraller içeren bir tozdur. Öğütülmüş incilerden elde edilen bu preparat cilt bakımı için ve geleneksel Çin tıbbında antienflamatuar ve detoksifiye edici ajan olarak kullanılır. İnci tozunun cildin daha iyi görünmesine yardımcı olduğu kabul edilmektedir.

• Bergamot Sabunu: Stres ve yorgunluğu giderici ve bağışıklık sistemini kuvvetlendiricidir. Egzama tedavisinde de kullanılır. 7-10 günlük sürekli kullanımda egzama sorunlarına çözüm de yardımcı olmaktadır.

• Çitlembik Sabunu: Sabunu ile sürekli yıkama sonucunda ayak terlemelerini keser. Yaraların iyileşmesini hızlandırır. Ciltteki ölü dokuyu atmaya yardım eder.

• Bıttım Sabunu: Bu yağ ile elde edilen sabun “Bıttım sabunu” ismiyle tanınmaktadır. Saç bakımında, yağlanma ve kepeklenmeye karşı kullanılır. Yapraklarından elde edilen sabun yeşil, meyve kabuğu ve çekirdeğinden elde edilen yağ ile yapılan sabun turuncu ve sarı tonlarında olmaktadır. Yeşilimsi esmer renkli, hafif belsem kokulu ve zeytinyağı kıvamında bir yağdır.

• Fesleğen Sabunu: Sıcak banyosu, kandaki ürik asidi azaltarak gut hastalığına iyi gelir. Cildin tazeliğini korur ve sivilcelere karşı kullanılabilir. Sivrisinek ve haşereye karşı da kullanılmaktadır. Fesleğen yağıyla yapılmış sabun ile selülitlerinizden de kurtulmanız mümkün.

• Nar Sabunu: Cildi tazeler, yaşlanmayı geciktirir (Anti-aging). Sigara, alkol, kirli hava gibi kanserojen etmenlerin etkisini azaltan güçlü antioksidandır. Bu tür ortamlarda bulunduktan sonra sabunu ile yıkanmanız cildinizi dezenfekte edecektir.

• Argan Sabunu: Argan Yağının içinde bulunan E vitamini güçlü bir antioksidandır. Ve saça zaman içinde zarar veren serbest radikallerle savaşarak saçın zarar görmesini engeller. Aynı zamanda saçlı derideki kan dolaşımına da yardımcı olarak sağlıklı bir saç için gerekli bir koşulu daha yerine getirmiş olur. Argan Yağı cildi yumuşatır, nemlendirir ve cildi kurumaya karşı korur. Gündüz ve gece kullanımıyla kuru ve nemli cilt arasında denge kurar. Tüm cilt tipleri için harika bir etki oluşturur, cildin yenilenmesini sağlar ve cildin yaşlanmasına karşı savaşır. Nemlendirici etkisi çok güçlüdür; cildi

dışarıdan gelecek güneş, kötü hava, soğuk, çatlak ve gerginliklerin oluşumunu önleyerek erken yaşlanmanın önüne geçer.

• Salyangoz Özlü Sabun: Kırışıklık oluşmasını engeller. Kırışıklıkları yok eder çünkü cildin kolajen yapısının düzenleyip, kaybolan elastikiyet ve esnekliğin tekrar kazanılmasını sağlar. Cildin canlı ve taze görünmesine, deforme olmuş bölgelerin yeniden yapılandırılmasına, yeni deformasyonların ve çatlak oluşumunun önlenmesine, cildin sıkılaşmasına ve pürüzsüzleşmesine yardımcı olur. Kan dolaşımını hızlandırır, böylece hücrelerin yenilenmesini teşvik eder.

• Elma Sabunu: Cilt kızarıklıklarında ve yaralara karşı kullanılır. Çok güçlü bir antioksidandır. Yağlı ve kepekli saçlarda kullanılması gereken en uygun sabundur.

• Aloe Vera Sabunu: Sivilce ve siyah noktalarda etkilidir. Cilt lekelerini giderir. Cildi nemlendirir. Pürüzsüz bir görünüm sağlar. Deri Üzerindeki Egzama, sedef gibi kaşıntılı hastalıklarda kullanılır.

• Zeytinyağı Sabunu: Bilinen en eski, cildi koruyan ve güzelleştiren sabundur. İçeriğinde yüksek oranda E vitamini barındırır. Deri hastalıklarını iyileştiricidir. Gözenekleri sıkılaştırır. Kırışıklıkları açar. Cildi parlatır. Sivilceleri giderir. Antiseptik özelliği çok yüksektir. Hücre yeniler. Yaşlanmanın önüne geçer. Saç dökülmesini durdurur. Saçları besleyerek, sağlıklı bir şekilde uzamasını sağlar. Ayrıca saçı gürleştirir. Yumuşatarak, daha kolay taranması ve şekil almasını sağlar.

• Zerdeçal Sabunu: Zerdeçalın antioksidan etkisinden dolayı cilde detoks etkisi yapar.

• Zehir Çiçeği Sabunu: Deride oluşan kaşıntıları giderir. Uyuz hastalığı, bit, pire, kene ısırığı ve arı sokmasının etkisini gidermesiyle bilinir.

• Yeşil Greyfurt Sabunu: Yağlı ve karma ciltler için sıkılaştırıcı özelliği vardır.

• Yeşil Elma Sabunu: Kızarmış ciltleri yatıştırır. Yaraları iyileştirir.

• Vişne Sabunu: Siyah nokta ve sivilce oluşumunun önüne geçer. Cildi ölü deriden arındırır.

• Vanilya Sabunu: Cildi canlandırarak, derinlemesine bakım yapar. Akne ve sivilceleri giderir.

• Tavşankulağı Sabunu: Saç kepeklerini giderir. Saç dökülmesini engeller.

• Şeker Sabunu: Yüz ve vücut derisini gerginleştirir.

• Susam Sabunu: Cilt tarafından en çabuk emilen susam yağından meydan geldiğinden, çok hızlı etki gösterir. Cildi canlandırır ve yumuşatır. Kırışıklıkları açar. Cilde esneklik kazandırır.

• Sedir Yaprağı Sabunu: Vücudu enerjik hale getirir. Romatizma ve kas ağrılarına iyi gelir.

• Sandal Ağacı Sabunu: Kalıcı bir kokusu vardır. Parfüm kullanmaya gerek kalmaz.

• Rezene Sabunu: Kan dolaşımının hızlanmasını sağlar. Cilde peeling etkisi yaparak ölü deriden arındır. Cilde elastikiyet kazandırır.

• Pudra Sabunu: Pişik oluşmasını engeller. Pişik oluşmaması için gerekli nem dengesini ayarlar.

• Pirinç Sabunu: Cildi beyazlatır. Cildi güneşten koruyarak bronzlaşmayı ve yanmayı engeller. Yani doğal güneş kremidir.



• Orkide Sabunu: Derinleşmiş olan kırışıklıkları giderir. Cildi pürüzsüzleştirir ve canlandırır.

• Müge Sabunu: Antiseptik ve iyileştirici özelliği vardır. Yara, yanık, kesik, alerjiye iyi gelir.

• Mine Çiçeği Sabunu: İltihaplı romatizma ağrılarını gidermek için kullanılır.

• Mimoza Çiçeği Sabunu: Kuru ciltlerin nem dengesi kurmasına yardımcı olur.

• Meyan Kökü Sabunu: Vitiligo, sedef, behçet hastalığı olan kişilere iyi gelir. Antiseptik özelliği oldukça fazladır. Özellikle kanser hastalarını herhangi bir bakteri veya virüse karşı korur. Akne, selülit ve ödeme karşı etkilidir. Sorunlu ciltleri dengeler.

• Menekşe Sabunu: Hassas ciltlerde oluşan kızarıklıkları gidermek için kullanılır. Alerjileri de iyi gelmektedir.

• Maydanoz Sabunu: Sivilce lekelerini giderir. Ciltteki pullanmayı ve çeşitli şekillerde oluşmuş dökülmeleri temizler. Saç dökülmesini engeller. Ergenlik sivilcelerine de etki eder.

• Manolya Çiçeği Sabunu: Hassas ciltlere bakım yapar.

• Mango Sabunu: Mantarları iyileştirir.

• Kırk Kilit Sabunu: Saç kepeğini giderir ayrıca besler. Kabuklu yaralar ve egzamaları tedavi eder.

• Japon Kiraz Çiçeği Sabunu: Hassas ciltleri temizleyerek, nemlendirir.

• Keçi Sütü Sabunu: Vücudumuzun herhangi bir yerinde bulunan lekenin giderilmesi için kullanılır.

• Kavun Sabunu: Zarar görmüş ciltler için en etkili nemlendiricidir.

• Karbonat sabunu: Cilde peeling etkisi yaparak, cilt de oluşan pullanmayı giderir.

• Karadut Sabunu: İçerdiği vitaminler cilde çok faydalıdır. Yaşlanmanın önüne geçer.

• Karabaş Otu Sabunu: Cildi ve bedeni sakinleştirici, yumuşatıcı ve iyileştirici etkisi vardır

• Jojoba Sabunu: Deriyi besler ve yenilenmesini sağlar. Saçları parlatır ve yumuşatır. Çatlakları önler. Kırışıklık açar. Selülit giderir. Cildi esnek hale getirir.

• İncir Sabunu: Cildi besler ve canlandırır. Karma ve yağlı ciltler kullanmalıdır. Peeling etkisi vardır. Siyah nokta gidericidir. Kaz ayaklarını giderir. Sarkmaları engeller.

• Hint Kestanesi Sabunu: Bacaklardaki şişkinlikler, kramp ve kasılmalar, ağrılar ve varisler için oldukça etkilidir.

• Hindiba Sabunu: Romatizma ve kas ağrılarını giderici özelliği vardır. Özellikle spor yaptıktan sonra bu sabunla alınan bir duş son derece etkilidir. Ayrıca gut hastalığından dolayı oluşan ağrıları ve ödemleri çözer.

• Hanımeli Sabunu: Cilde bakım yapıp aynı zamanda nemlendirmek için idealdir. Uzun süre etkili olan ferahlatıcı ve rahatlatıcı etkisi vardır.

• Girit Sabunu: Antiseptik özelliği vardır. Yüz veya vücudun herhangi bir yerinde görülebilen egzama, sivilce, tahriş, pişik, alerji, mantar, sedef, isilik gibi durumları iyileştirir.

• Ginko Biloba Sabunu: Cildi sıkılaştırıcı etkisi vardır. Özellikle karın ve bacak bölgesinde kullanılır. Kan dolaşımını düzenleyerek varis ağrılarını giderir. Yeni varislerin oluşmasını engeller. Daha önce oluşanlarda ise gözle görülür bir iyileşme sağlanır.

• Fındık Sabunu: Cildi kuvvetlendirir. Cilde esneklik ve yumuşaklık kazandırır.

• Eşek Sütü Sabunu: Cilt lekelerini giderir.

• Erik Sabunu: Bu sabunla banyo yapıldığında vücut yorgunluğunu ve günün stresini alır. Romatizmadan dolayı oluşan ağrıları giderir.

• Enginar Sabunu: El ve ayaklarda oluşan şişkinlikleri giderir.

• Ekinezya Sabunu: Alerjilere karşı cildi korur. Anti bakteriyel özelliği vardır.

• Dut Sabunu: Saçları güçlendirir.

• Dereotu Sabunu: Her türlü yanık ve cilt de oluşan iltihaplanmaları yatıştırır.

• Damla Sakızı Sabunu: Orta yaş sonrası yüzde oluşan sarkmaları toparlar. Cildi gerginleştirir.

• Çöven Otu sabunu: Cildi temizler. Kuru ciltler için idealdir.

• Çörek Otu Sabunu: Yara iyileştirme özelliği vardır. Saç köklerini kuvvetlendirir ve canlandırır.

• Civanperçemi Sabunu: Yüzdeki kırışıklıkları açar. Güneş yanıklarının acısını alır. Saç bakımı için idealdir.

• Ceviz Sabunu: Saç beyazlarını giderir. Cildi ve saçı besler.

• Bursa Şeftali Çiçeği Sabunu: Cildi nemlendirirken aynı zamanda canlandırır.

• Böğürtlen Sabunu: Cilt toniği etkisi vardır. Gözenekleri sıkılaştırır.

• Boraks Sabunu: Cildi beyazlatır.

• Bodrum Mandalina Sabunu: Yüksek oranda gliserin içerdiğinden cildi derinlemesine temizler, aynı zamanda nemlendirir.

• Bin Bir Gece Sabunu: Cildi dışarıdan gelecek etkilere karşı koruyarak, direnci arttırır. Aynı zamanda kokusu açısından iyi bir afrodizyaktır.

• Biberiye Sabunu: Yağlı saçlar için arındırıcı olarak kullanılır.

• Bergamot Sabunu: Bakterileri öldürür. Çok iyi bir antiseptiktir. İltihaplı olan yerlerde kullanıldığında rahatlatır.

• Bebek Sabunu: Bebeklerde ve yetişkinlerde pişik önleyici ve giderici özelliği vardır. Cilt için uygun nem oranını dengeler.

• Bal Kabağı Sabunu: Anti oksidan özelliği vardır. Cildi yaşlanma etkilerine karşı korur.

• Ayva Sabunu: Saç dökülmelerine karşı savaşır. Saç tellerini kuvvetlendirerek, köklenmesini sağlar.

• Aynı Sefa Sabunu: Hassas ciltleri zararlı güneş ışınlarından korur.

• Avakado Sabunu: Cildin nem dengesini kendiliğinden kurmasını sağlar.

• Ananas Sabunu: Boyadan ve çeşitli saç kimyasallarından doları zarar görmüş saçların tekrar eski sağlığına kavuşturur. Saçlara nem ve parlaklık verir. Ayrıca kuru ve hassas ciltler için etkili bir nemlendiricidir.

• Anago (Afrika siyah) Sabunu: Gözenek temizleyici özelliği vardır. Bu sayede siyah noktaları çok çabuk yok edebilirsiniz. Her cilt tipine uygundur. Akne, sedef ve egzamaya iyi gelir.

• Amber Sabunu: Cilde canlılık ve parlaklık verir. Çok hoş kokusu vardır. Duş jeli olarak her banyoda kullanıla bilinir.