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        Baba ile oğlu girdikleri kaplıca sularında boğuldu

        BİTLİS'inGüyoymak ilçesinde kaplıca sularına giren Cuma Bayri (42) ile 14 yaşındaki oğlu İsmail Bayri boğuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 16:06 Güncelleme: 12.10.2024 - 16:10
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        Baba ile oğlu girdikleri kaplıca sularında boğuldu
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        BİTLİS'inGüyoymak ilçesinde kaplıca sularına giren Cuma Bayri (42) ile 14 yaşındaki oğlu İsmail Bayri boğuldu.

        Olay, saat 13.30 sıralarında Nemrut Dağı eteklerinde, 'açık hava kaplıcası' olarak da bilinen Budaklı Kaplıcası'nda meydana geldi. Muş'tan gelen Cuma Bayri ile oğlu İsmail Bayri, kaplıca sularına girdi. Baba ile oğlu, bir süre sonra zemini yer yer balçık olan kaplıcada gözden kayboldu. Olayı gören çevredekilerin yardımıyla Cuma Bayri'nin cansız bedeni kısa sürede sudan çıkartıldı, oğluna ulaşılamadı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi sonrası olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Dalgıç ekiplerinin çalışması ile İsmail Bayri'nin de sudan cansız çıkartıldı. Cenazeler otopsi işlemleri için sağlık ekipleri tarafından Güroymak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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