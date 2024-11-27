Bitlis'te 70 köy yolu ulaşıma kapandı

BİTLİS’te 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle 70 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışının durduğu bölgelerde ekipler, yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Kentte pazar günü akşam saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla sürüyor. Merkezde kar kalınlığı 25 santime ulaşırken, yüksek kesimlerde ise yarım metreyi aştı. Dün açılan birçok köy yolu da yeniden ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetler Şubesi, bugün etkisini artıran kar nedeniyle 70 köy yolunun ulaşıma kapandığını, yağışın olmadığı bölgelerde 10 ayrı şantiyede bulunan 71 iş makinesi ve 75 personelle yol açma çalışmalarının sürdürüldüğü açıkladı. Meteoroloji yetkilileriyse, kar yağışın ardından gece saatlerinde soğuk havanın etkili olacağını belirterek buzlanma ve don uyarısında bulundu.