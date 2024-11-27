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        Bitlis'te 70 köy yolu ulaşıma kapandı

        BİTLİS'te 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle 70 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 15:34 Güncelleme: 27.11.2024 - 15:40
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        Bitlis'te 70 köy yolu ulaşıma kapandı
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        BİTLİS’te 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle 70 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışının durduğu bölgelerde ekipler, yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

        Kentte pazar günü akşam saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla sürüyor. Merkezde kar kalınlığı 25 santime ulaşırken, yüksek kesimlerde ise yarım metreyi aştı. Dün açılan birçok köy yolu da yeniden ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetler Şubesi, bugün etkisini artıran kar nedeniyle 70 köy yolunun ulaşıma kapandığını, yağışın olmadığı bölgelerde 10 ayrı şantiyede bulunan 71 iş makinesi ve 75 personelle yol açma çalışmalarının sürdürüldüğü açıkladı. Meteoroloji yetkilileriyse, kar yağışın ardından gece saatlerinde soğuk havanın etkili olacağını belirterek buzlanma ve don uyarısında bulundu.

        SÜRÜCÜYE TRAFİK EKİPLERİ YARDIM ETTİ

        Öte yandan kar yağışının olduğu gece saatlerinde sürücüler de zor anlar yaşadı. Aracının lastiği patlayan bir sürücüye trafik ekipleri yardım etti. Yolda gerekli önlemleri alan polisler, aracın lastiğini değiştirerek sürücünün yoluna devam etmesini sağladı. Sürücü, lastiğini değiştiren polislere teşekkür etti. Bitlis Emniyet Müdürlüğü, o anlara ilişkin görüntüleri "Sizin ve sevdiklerinizin can güvenliği için 7/24 görev başındayız" notuyla sosyal medyadan paylaştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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