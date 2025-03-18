Bitlis'te 10 kaçak göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak göçmenlere yönelik kent kırsalında çalışma yaptı. Bu kapsamda yurda kaçak girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 10 kişi arazide yakalandı. Kaçak göçmenleri organize eden 2 şüpheli de gözaltına alındı. 2 şüpheli işlemleri sonrası tutuklanırken, kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

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