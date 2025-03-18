Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis'te 10 kaçak göçmen yakalandı

        BİTLİS'te jandarmanın arazi aramalarında 10 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 17:01 Güncelleme: 18.03.2025 - 17:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'te 10 kaçak göçmen yakalandı
        ABONE OL

        BİTLİS'te jandarmanın arazi aramalarında 10 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak göçmenlere yönelik kent kırsalında çalışma yaptı. Bu kapsamda yurda kaçak girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 10 kişi arazide yakalandı. Kaçak göçmenleri organize eden 2 şüpheli de gözaltına alındı. 2 şüpheli işlemleri sonrası tutuklanırken, kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu!
        İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze diplomasisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze diplomasisi
        Gazze'nin savaş dolu 1.5 yılı
        Gazze'nin savaş dolu 1.5 yılı
        Filistinliler yeniden göç etmeye başladı!
        Filistinliler yeniden göç etmeye başladı!
        Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı!
        Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı!
        İşte Kemerburgaz Tesisleri'nden görüntüler!
        İşte Kemerburgaz Tesisleri'nden görüntüler!
        14.kattan düşen Şeyma'nın ölümünde dikkat çeken mesaj!
        14.kattan düşen Şeyma'nın ölümünde dikkat çeken mesaj!
        Artos Dağı'nda mahsur kaldılar! Dağcılardan birinin ayağı kırıldı!
        Artos Dağı'nda mahsur kaldılar! Dağcılardan birinin ayağı kırıldı!
        Yıkım kararına 30 gün durdurma
        Yıkım kararına 30 gün durdurma
        Erzincanlı motor ustası doğal gaz borularından off-road aracı yaptı
        Erzincanlı motor ustası doğal gaz borularından off-road aracı yaptı
        5 dakikada 470 kilometrelik şarj
        5 dakikada 470 kilometrelik şarj
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        "Para akladık"
        "Para akladık"
        Tanyeli'ye veda
        Tanyeli'ye veda
        3 Büyükler'de sakatlıklar can sıktı!
        3 Büyükler'de sakatlıklar can sıktı!
        İmamoğlu soruşturmasında üniversite kurucusu ifade verdi
        İmamoğlu soruşturmasında üniversite kurucusu ifade verdi
        Altında ne var?
        Altında ne var?
        Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı!
        Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı!
        18 Mart Çanakkale Zaferi kutlanıyor
        18 Mart Çanakkale Zaferi kutlanıyor

        Benzer Haberler

        Bitlis'teki Ahıska Türkleri iftarda bir araya geldi
        Bitlis'teki Ahıska Türkleri iftarda bir araya geldi
        AK Parti Bitlis Milletvekili Bedirhanoğlu, Güroymak'ta ziyaretlerde bulundu...
        AK Parti Bitlis Milletvekili Bedirhanoğlu, Güroymak'ta ziyaretlerde bulundu...
        "Hediye Öğretmen", görev yaptığı köy okulunun duvarlarını resimlerle süsled...
        "Hediye Öğretmen", görev yaptığı köy okulunun duvarlarını resimlerle süsled...
        Bitlisli kadın girişimci büyükbaş hayvan sayısını 2 yılda 6'ya katladı
        Bitlisli kadın girişimci büyükbaş hayvan sayısını 2 yılda 6'ya katladı
        Bitlis'te ramazan etkinliği düzenlendi
        Bitlis'te ramazan etkinliği düzenlendi
        Buzları eriyen Nazik Gölü havadan görüntülendi
        Buzları eriyen Nazik Gölü havadan görüntülendi