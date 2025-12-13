Bitlis'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Bitlis'in Tatvan ilçesinde, otomobilin koltuğunun altına gizlenmiş 3 kilo 210 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde, otomobilin koltuğunun altına gizlenmiş 3 kilo 210 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda Tatvan'da durdurulan otomobilde narkotik dedektör köpeğiyle arama yapan ekipler, sağ ön koltuğun altına gizlenmiş 3 kilo 210 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.