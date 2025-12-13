Bitlis'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde, otomobilin koltuğunun altına gizlenmiş 3 kilo 210 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2025 - 15:47 Güncelleme: 13.12.2025 - 15:47
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda Tatvan'da durdurulan otomobilde narkotik dedektör köpeğiyle arama yapan ekipler, sağ ön koltuğun altına gizlenmiş 3 kilo 210 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

