Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        "Bitlis Ailece Kitap Okuyor Projesi" tanıtıldı

        Bitlis Valiliği himayesinde, Kültür ve Turizm, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim Müdürlüklerinin işbirliğiyle başlatılan "Bitlis Ailece Kitap Okuyor Projesi"nin tanıtımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2025 - 17:15 Güncelleme: 12.12.2025 - 17:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Bitlis Ailece Kitap Okuyor Projesi" tanıtıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bitlis Valiliği himayesinde, Kültür ve Turizm, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim Müdürlüklerinin işbirliğiyle başlatılan "Bitlis Ailece Kitap Okuyor Projesi"nin tanıtımı yapıldı.

        Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde düzenlenen programda konuşan Vali Ahmet Karakaya, projeyi, okuma kültürünü güçlendirmek, çocukların geleceğe daha aydınlık hazırlanması ve ailelerin birlikte geçirdiği nitelikli zamanı artırmak amacıyla başlattıklarını söyledi.

        Ailelerin kütüphanelerden temin ettikleri kitapları birlikte okuyarak okuma alışkanlığı kazanacağını belirten Karakaya, şunları kaydetti:

        "Sevgili çocuklar, ailelerimizin ve ülkemizin geleceğisiniz. Türkiye Yüzyılı'nın mimarları sizler olacaksınız. Teknolojik bağımlılığın hızla arttığı bu dönemde sizlerin ekran yerine kitabı tercih etmesi, araştırması, merak etmesi ve üretmesi bizim için çok kıymetli. Cumhurbaşkanı'mız tarafından 2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesi de bu çalışmanın anlamını daha da artırmaktadır. Aile, insan hayatının başladığı yer, güvenin, aidiyetin ve kültürel hafızanın ilk durağıdır. Bir toplum ancak aile kurumu kadar güçlü olabilir. Sizi sadece okumaya değil, milli ve manevi değerlerle donanmış, ülkesinin gelişimine katkı sunan güçlü ve özgüvenli bireyler olmaya davet ediyoruz. Ailelerimizin çocuklarıyla aynı kitap etrafında buluşmaları hem aile içi iletişimi kuvvetlendirecek hem de çocuklarımızın dünyasını zenginleştirecektir. Bu anlamda Bitlis'teki tüm aileleri ayda en az birer kitap okumaya ve günde en az yarım saatimizi kitap okuma alışkanlığına vermeye davet ediyorum."

        Projenin 30 Mayıs 2026'ya kadar süreceğini ifade eden Karakaya, "Toplumun temel taşları olan tüm ailelerimizi ve çocuklarımızı Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek, okuyan, araştıran bir neslin parçası olmaya davet ediyorum. Projemizin hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

        Vali Karakaya'nın eşi, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Şube Müdürü Özlem Karakaya ise "Üç kurumun işbirliğiyle başlattığımız projeyle okuma alışkanlığı ve okuma kültürüne katkı sunmak, dijital bağımlılıkla mücadele ve aile kavramına dikkati çekmek istiyoruz. Projede yer alan ailelerimiz, kütüphaneden ödünç aldıkları kitapları evlerinde çocuklarıyla okuyarak onlar için iyi birer rol model olacak." diye konuştu.

        Sunumların yapıldığı programda Vali Karakaya, kurum amirleri, veliler ve öğrencilerle kitap okudu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İmamoğlu Suç Örgütü" davası 9 Mart'ta
        "İmamoğlu Suç Örgütü" davası 9 Mart'ta
        DEM Parti heyetinden Bahçeli'ye ziyaret
        DEM Parti heyetinden Bahçeli'ye ziyaret
        Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi
        Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le buluştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le buluştu
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Kimyasalların yanlış kullanımı ölümcül sonuçlara neden olabiliyor
        Kimyasalların yanlış kullanımı ölümcül sonuçlara neden olabiliyor
        Şiddet görüyordu... Baba evine sığınmıştı!
        Şiddet görüyordu... Baba evine sığınmıştı!
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        "Ölmeden 3 gün önce..."
        "Ölmeden 3 gün önce..."
        Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada son durum
        Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada son durum
        Her saniyesi dehşet! 2 kardeşi böyle katlettiler!
        Her saniyesi dehşet! 2 kardeşi böyle katlettiler!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Eşi ile bacanağını öldürmüştü... Çifte cinayette sıcak gelişme!
        Eşi ile bacanağını öldürmüştü... Çifte cinayette sıcak gelişme!
        2, 5 ve 9 yaşında 3 kardeştiler... Yan yana gömülecekler!
        2, 5 ve 9 yaşında 3 kardeştiler... Yan yana gömülecekler!
        TAYFUN füzesinden tam isabet!
        TAYFUN füzesinden tam isabet!
        Köftede deri dokusu, dana kıymada kalp çıktı
        Köftede deri dokusu, dana kıymada kalp çıktı
        "TFF Başkanı tarafsızlığını kaybetmiştir!"
        "TFF Başkanı tarafsızlığını kaybetmiştir!"
        "Talisca golleriyle Norveç'i ısıttı"
        "Talisca golleriyle Norveç'i ısıttı"
        Kişiye özel o analizle sağlık risklerinizi azaltın
        Kişiye özel o analizle sağlık risklerinizi azaltın
        "Asıl yolculuk birbirlerini tanımaya başladıklarında başlayacak"
        "Asıl yolculuk birbirlerini tanımaya başladıklarında başlayacak"

        Benzer Haberler

        Ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı
        Ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı
        Otizmli Muhammed Yusuf, piyano melodileriyle hayatını renklendiriyor
        Otizmli Muhammed Yusuf, piyano melodileriyle hayatını renklendiriyor
        Bitlis'te trafik denetimlerinde 'yapay zeka' desteği
        Bitlis'te trafik denetimlerinde 'yapay zeka' desteği
        Alkol kontrollerinde yeni uygulama, ölçümler artık kamera kaydında
        Alkol kontrollerinde yeni uygulama, ölçümler artık kamera kaydında
        Tatvan sahilinde gökyüzünde sıra dışı manzara
        Tatvan sahilinde gökyüzünde sıra dışı manzara
        Bitlis'te gökyüzünde karga yoğunluğu kamerada
        Bitlis'te gökyüzünde karga yoğunluğu kamerada