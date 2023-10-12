Bitlis Eren Üniversitesi'nde Erasmus Günleri etkinliği yapıldı

Bitlis Eren Üniversitesi'nde (BEÜ) yabancı öğrencilerin de katıldığı Erasmus Günleri etkinliği gerçekleştirildi.

BEÜ Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Erasmus programının uluslararası deneyimler kazanmak ve akademik gelişimi desteklemek için büyük bir fırsat olduğunu söyledi.

Bu program için dönemlik ve yıllık not ortalamalarının başarıya uygun olması gerektiğini kaydeden ifade eden Elmastaş, "Yabancı dil becerilerinizin de belirli bir seviyede olması, Erasmus+ programından en iyi şekilde faydalanmanız için önemlidir." dedi.

Erasmus Kurum Koordinatörü Öğretim Görevlisi Murat Çan ise programı tanıtmak, farkındalık oluşturmak için öğrencileri bir araya getirdiklerini kaydetti.

Üç gün sürecek etkinlikte Erasmus Ofisi koordinesinde düzenlenen fotoğraf sergisi ziyarete açıldı.

Etkinliğe, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Yılmaz, Üniversite Genel Sekreteri Muhammed Sami Belet, Kurumsal İletişim Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Zakir Sarıkaya, öğretim üyeleri, konuklar ve öğrenciler katıldı.