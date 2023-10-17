Güroymak'ta "Hürkuş ve Gökbey Müzikal Tiyatrosu" çocuklarla buluşturuldu Bitlis'in Güroymak ilçesinde, Türk Havacılık Uzay Sanayi Başkanlığı (TUSAŞ) iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte "Hürkuş ve Gökbey Müzikal Tiyatrosu" çocuklarla buluşturuldu.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde, Türk Havacılık Uzay Sanayi Başkanlığı (TUSAŞ) iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte "Hürkuş ve Gökbey Müzikal Tiyatrosu" çocuklarla buluşturuldu.

Güroymak'ın Günkırı beldesindeki Günkırı Ortaokulu'nda 6-8 yaş grubu öğrenciler için sahnelenen oyunda, Türk mühendisler tarafından geliştirilen yerli hava araçları Hürkuş ve Gökbey'in maceraları anlatıldı.

Yeni nesil temel eğitim uçağı olan Hürkuş ve genel maksat helikopteri olan Gökbey'in canlandırıldığı oyun, 200 öğrenci tarafından ilgiyle izlendi.

Güroymak Milli Eğitim Müdürü Nazım Budak, etkinlikle çocukların havacılık ve uzay alanında bilinçlenmesini, yerli hava araçları tanımasını ve mühendislik mesleğiyle tanışmalarını sağlamak istediklerini söyledi.

Budak, "Bu proje sayesinde çocuklarımızın hayallerini genişletmeye çalıştık. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.