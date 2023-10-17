Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Güroymak'ta "Hürkuş ve Gökbey Müzikal Tiyatrosu" çocuklarla buluşturuldu

        Bitlis'in Güroymak ilçesinde, Türk Havacılık Uzay Sanayi Başkanlığı (TUSAŞ) iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte "Hürkuş ve Gökbey Müzikal Tiyatrosu" çocuklarla buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 18:43 Güncelleme: 17.10.2023 - 19:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Güroymak'ta "Hürkuş ve Gökbey Müzikal Tiyatrosu" çocuklarla buluşturuldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bitlis'in Güroymak ilçesinde, Türk Havacılık Uzay Sanayi Başkanlığı (TUSAŞ) iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte "Hürkuş ve Gökbey Müzikal Tiyatrosu" çocuklarla buluşturuldu.

        Güroymak'ın Günkırı beldesindeki Günkırı Ortaokulu'nda 6-8 yaş grubu öğrenciler için sahnelenen oyunda, Türk mühendisler tarafından geliştirilen yerli hava araçları Hürkuş ve Gökbey'in maceraları anlatıldı.

        Yeni nesil temel eğitim uçağı olan Hürkuş ve genel maksat helikopteri olan Gökbey'in canlandırıldığı oyun, 200 öğrenci tarafından ilgiyle izlendi.

        Güroymak Milli Eğitim Müdürü Nazım Budak, etkinlikle çocukların havacılık ve uzay alanında bilinçlenmesini, yerli hava araçları tanımasını ve mühendislik mesleğiyle tanışmalarını sağlamak istediklerini söyledi.

        Budak, "Bu proje sayesinde çocuklarımızın hayallerini genişletmeye çalıştık. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Çocukların kavgasına aileler karıştı: Ölü ve yaralılar var
        Çocukların kavgasına aileler karıştı: Ölü ve yaralılar var
        Meclis'te Irak ve Suriye tezkeresi görüşülüyor
        Meclis'te Irak ve Suriye tezkeresi görüşülüyor
        Bursa'daki uçak kazasında soruşturma tamamlandı!
        Bursa'daki uçak kazasında soruşturma tamamlandı!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        İsrail: Savaşın sonraki aşamasına hazırlanıyoruz
        İsrail: Savaşın sonraki aşamasına hazırlanıyoruz
        Lübnan'dan İsrail'e yeni saldırı
        Lübnan'dan İsrail'e yeni saldırı
        Otel sahibi çiftin öldürülmesi davasında karar çıktı!
        Otel sahibi çiftin öldürülmesi davasında karar çıktı!
        Elektronik sigara kullananlar dikkat!
        Elektronik sigara kullananlar dikkat!
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Lübnan'da
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Lübnan'da
        Yunanistan'daki kanlı pusuda detaylar netleşti!
        Yunanistan'daki kanlı pusuda detaylar netleşti!
        İsrail hükümetinden Gigi Hadid'e cevap
        İsrail hükümetinden Gigi Hadid'e cevap
        Zaniolo aklanıyor mu?
        Zaniolo aklanıyor mu?
        Hamas, kaçırdığı İsrailli genci paylaştı
        Hamas, kaçırdığı İsrailli genci paylaştı
        İşte İstanbul’daki yabancı uyruklu abone sayısı
        İşte İstanbul’daki yabancı uyruklu abone sayısı
        Konut fiyatları dolar bazında 2 ay aradan sonra yükseldi
        Konut fiyatları dolar bazında 2 ay aradan sonra yükseldi
        Ataman'dan Wilbekin ve Larkin sözleri!
        Ataman'dan Wilbekin ve Larkin sözleri!
        Burun dolgusuna karşı uyarı: Körlüğe neden olabilir
        Burun dolgusuna karşı uyarı: Körlüğe neden olabilir
        "Kulüpler sürekli günah keçisi arıyor!"
        "Kulüpler sürekli günah keçisi arıyor!"
        "Profesyonel ilişkimizi durdurduk"
        "Profesyonel ilişkimizi durdurduk"

        Benzer Haberler

        Bitlisi Valisi Karaömeroğlu, Ahlat ilçesini ziyaret etti
        Bitlisi Valisi Karaömeroğlu, Ahlat ilçesini ziyaret etti
        Bitlis'te şehidin vasiyeti üzerine yaptırılan cami ve Kur'an kursu hizmete...
        Bitlis'te şehidin vasiyeti üzerine yaptırılan cami ve Kur'an kursu hizmete...
        Eski okul binasını yenileyip öğrenciler için atölyeler oluşturdular
        Eski okul binasını yenileyip öğrenciler için atölyeler oluşturdular
        Nemrut Kalderası'nda piknik yapan ailenin bozayıları uzaklaştırdığı anlar k...
        Nemrut Kalderası'nda piknik yapan ailenin bozayıları uzaklaştırdığı anlar k...
        Piknik yapan aile, 2'si yetişkin 4 ayıyı ağaç dallarıyla uzaklaştırdı
        Piknik yapan aile, 2'si yetişkin 4 ayıyı ağaç dallarıyla uzaklaştırdı
        Doğu'da 4 ilde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi
        Doğu'da 4 ilde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi