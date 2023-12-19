Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Ahlat'ta "Günümüz Müslümanlarının Sorumluluğu ve Gazze" konferansı düzenlendi

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde "Günümüz Müslümanlarının Sorumluluğu ve Gazze" konulu konferans gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 19:02 Güncelleme: 19.12.2023 - 19:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ahlat'ta "Günümüz Müslümanlarının Sorumluluğu ve Gazze" konferansı düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde "Günümüz Müslümanlarının Sorumluluğu ve Gazze" konulu konferans gerçekleştirildi.

        Ahlat Halk Eğitimi Merkezi'nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan konferans, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

        Ahlat Müftüsü Mehmet Fudayil Uyanık, desteklerinden dolayı Kaymakam Batuhan Bingöl'e ve konferansa katılanlara teşekkür etti.

        Araştırmacı yazar Ramazan Kayan ise "Günümüz Müslümanlarının Sorumluluğu ve Gazze" adlı sunumunu yaptı.

        Programa, Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, kurum amirleri, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MİT, DEAŞ'ın sözde Şam sorumlusunu yakaladı
        MİT, DEAŞ'ın sözde Şam sorumlusunu yakaladı
        Moody's'den Türkiye kredi notu raporu
        Moody's'den Türkiye kredi notu raporu
        Herzog: Yeni bir insani araya hazırız
        Herzog: Yeni bir insani araya hazırız
        Türkiye'den 119 üniversite dünyanın en iyi 3 bin üniversitesi arasına girdi
        Türkiye'den 119 üniversite dünyanın en iyi 3 bin üniversitesi arasına girdi
        Trafik kazasında 2 THY pilotu öldü!
        Trafik kazasında 2 THY pilotu öldü!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Zaha ve Sanchez derbiye!
        Zaha ve Sanchez derbiye!
        MB'nin yılın son faiz kararı ne olur?
        MB'nin yılın son faiz kararı ne olur?
        İsmail Kartal'dan flaş karar!
        İsmail Kartal'dan flaş karar!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Cani kocadan hain plan!
        Cani kocadan hain plan!
        Alanyaspor maçı 11'inde 2 sürpriz
        Alanyaspor maçı 11'inde 2 sürpriz
        İstanbul'daki en eski dini yapı!
        İstanbul'daki en eski dini yapı!
        İki kardeşin hayaliydi... Teras, garaj oldu!
        İki kardeşin hayaliydi... Teras, garaj oldu!
        Beşiktaş'ın pırlantaları! İşte o gençler...
        Beşiktaş'ın pırlantaları! İşte o gençler...
        Yeni gelişme! Esrarengiz olayda sır perdesi aralanıyor!
        Yeni gelişme! Esrarengiz olayda sır perdesi aralanıyor!
        Dikkat! Organ yetmezliğine yol açabiliyor
        Dikkat! Organ yetmezliğine yol açabiliyor
        Dzeko'da sorun yok
        Dzeko'da sorun yok
        Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Özener'den Marmara açıklaması!
        Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Özener'den Marmara açıklaması!
        "AB'nin Türkiye’nin konumunu iyi değerlendirmesi lazım"
        "AB'nin Türkiye’nin konumunu iyi değerlendirmesi lazım"

        Benzer Haberler

        Bitlis'te devrilen tırda sıkışan sürücü yaralandı
        Bitlis'te devrilen tırda sıkışan sürücü yaralandı
        Ahlat'ta "Hoşgeldin Bebek Projesi" hayata geçirildi
        Ahlat'ta "Hoşgeldin Bebek Projesi" hayata geçirildi
        Devrilen TIR'da sıkışan sürücüyü AFAD ekipleri kurtardı
        Devrilen TIR'da sıkışan sürücüyü AFAD ekipleri kurtardı
        Bitlis'te PKK'nın kış üslenmesine operasyon
        Bitlis'te PKK'nın kış üslenmesine operasyon
        Bitlis'te otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti
        Bitlis'te otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti
        Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi
        Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi