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        Bitlis merkezli dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

        Bitlis merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 18:47 Güncelleme: 04.01.2024 - 18:47
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        Bitlis merkezli dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
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        Bitlis merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri dolandırıcılık yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, 26-27 Aralık 2023'te Bitlis, Adana ve Mersin'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Operasyonlarla 24 olayın aydınlatıldığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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