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        Tatvan'da Diş Tedavi ve Protez Merkezi'nde 5 ilçeye sağlık hizmeti veriliyor

        Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Diş Tedavi ve Protez Merkezi'nde, Ahlat, Adilcevaz, Tatvan, Güroymak ve Hizan'dan gelen hastalara diş çekimi, protez, diş taşı temizliği, dolgu ve kanal tedavisi hizmeti veriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 20:17 Güncelleme: 02.01.2024 - 20:17
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        Tatvan'da Diş Tedavi ve Protez Merkezi'nde 5 ilçeye sağlık hizmeti veriliyor
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        Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Diş Tedavi ve Protez Merkezi'nde, Ahlat, Adilcevaz, Tatvan, Güroymak ve Hizan'dan gelen hastalara diş çekimi, protez, diş taşı temizliği, dolgu ve kanal tedavisi hizmeti veriliyor.

        Diş Tabibi Ömer Kaş, yaptığı açıklamada, Esentepe Mahallesi'nde Tatvan Devlet Hastanesi ek hizmet binasında 11 diş hekimi ile ağız ve diş sağlığı hizmeti verdiklerini söyledi.

        Mesai sonrasında da saat 20.00'ye kadar merkezde çalışmaların devam ettiğini anlatan Kaş, "Hafta sonları da bir hekim acil serviste gün boyu sağlık hizmeti veriyor. Tatvan'ın yanı sıra çevre ilçelerden çok sayıda hasta geliyor. Özellikle Hizan, Ahlat, Adilcevaz ve Güroymak ilçelerinden çok sayıda hasta kabulümüz oluyor. Ağız ve diş sağlığı konusunda hizmetlerin tümünü burada verebiliyoruz. Mümkün olduğunca dışarıya sevk yapmamaya çalışıyoruz." dedi.​​​​​​​

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