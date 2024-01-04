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        Bitlis'te "İlimizi Tanıyalım Projesi" kapsamında öğrenciler tarihi ve turistik mekanları geziyor

        Bitlis Valiliğince hayata geçirilen "İlimizi Tanıyalım Projesi" kapsamında öğrencilere, kentteki tarihi ve doğal güzelliklerin bulunduğu alanlar gezdiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 12:27 Güncelleme: 04.01.2024 - 12:27
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        Bitlis'te "İlimizi Tanıyalım Projesi" kapsamında öğrenciler tarihi ve turistik mekanları geziyor
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        Bitlis Valiliğince hayata geçirilen "İlimizi Tanıyalım Projesi" kapsamında öğrencilere, kentteki tarihi ve doğal güzelliklerin bulunduğu alanlar gezdiriliyor.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçe ve köylerde eğitim gören çocukların kenti daha iyi tanımaları amacıyla "İlimizi Tanıyalım Projesi" başlatıldı.

        Proje kapsamında Ahlat ilçesinden bir grup öğrenci, Vali Erol Karaömeroğlu ve eşi Filiz Karaömeroğlu'nun davetlisi olarak kent merkezine getirildi.

        Valilik makamında misafir ettiği öğrencilerle sohbet ederek kent hakkında bilgi veren Karaömeroğlu, hediye takdim etti.

        Karaömeroğlu, daha sonra öğrencileri rehberler eşliğinde kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezmeleri için uğurladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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