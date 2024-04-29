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        BEÜ Rektörü Elmastaş, 8. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresine katıldı

        Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Şırnak Üniversitesinde düzenlenen 8. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi'nin açılışına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 13:51 Güncelleme: 29.04.2024 - 13:51
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        BEÜ Rektörü Elmastaş, 8. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresine katıldı
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        Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Şırnak Üniversitesinde düzenlenen 8. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi'nin açılışına katıldı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, kongrenin açılışında konuşan Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, kentin turizm potansiyeline vurgu yaptı.

        Elmastaş ise turizm alanında ihtisas üniversitesi olduklarını, turizmle ilgili olarak yapılan bilimsel etkinlikleri önemsediklerini belirterek, kongrenin 9'uncusunu kendi üniversitelerinde yapmayı hedeflediklerini ifade etti.

        Kentin gastronomisi, sürdürülebilir turizm ve turizm sosyolojisi konularının ele alındığı kongreye BEÜ'den akademisyenler de katıldı.

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