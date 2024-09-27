Bitlis'in tarihi dokusu yeniden canlandırılıyor

Bitlis için gece gündüz çalıştıklarını dile getiren Tanğlay, "Proje tamamlandığında Bitlis'in tarihi dokusu modern dokunuşlarla harmanlanacak. Kentin tarihi dokusu ortaya çıkarılacak. Bu süreçte emeği geçen tüm ekibe teşekkür ediyorum. Şehrimiz için çalışıyoruz, geleceğe adım atıyoruz." dedi.

Restorasyon çalışmalarına başlayan ekipler, kentin tarihi yapılarını ortaya çıkarmak ve gelecek nesillere aktarmak için çaba gösteriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kale altındaki dükkanların dış cepheleri taşla kaplanarak tarihi dokuya uyumlu hale getiriliyor.

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