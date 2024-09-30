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        Bitlis'te arazi anlaşmazlığı kavgasında 10 kişi yaralandı

        Bitlis'in Hizan ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 2'si ağır 10 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 21:24 Güncelleme: 30.09.2024 - 21:24
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        Bitlis'te arazi anlaşmazlığı kavgasında 10 kişi yaralandı
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        Bitlis'in Hizan ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 2'si ağır 10 kişi yaralandı.

        Aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan Aladana ve Yoğurtlu köyleri sakinleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        Olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada, 2'si ağır 10 kişi yaralandı.

        Yaralılar, Hizan, Bitlis ve Tatvan'daki hastanelere kaldırıldı.

        Kavganın ardından hastanelerin önünde ve köylerde güvenlik önlemi alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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