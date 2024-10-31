Bitlis'te "meme kanseri" konulu konferans düzenlendi

Bitlis'te İl Sağlık Müdürlüğü ile Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Bilimleri Meslek Yüksek Okulunca "meme kanseri" konulu konferans düzenlendi.

Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulu konferans salonunda düzenlenen konferansta konuşan İl Sağlık Müdürü Gökhan Güzeltaş, meme kanserinde erken teşhisin önemine değindi.

Amaçlarının vatandaşları ücretsiz tarama merkezlerine yönlendirmek ve erken teşhisin sağladığı hayati farkındalığı artırmak olduğunu belirten Güzeltaş, "Şimdiye kadar ilimizde 2 bin 185 meme kanseri, 12 bin 998 rahim ağzı kanseri ve 9 bin 335 kolon kanseri taraması gerçekleştirildi. Ayrıca 2019 yılında ikinci yarısında mobil kanser aracımız ile gezici aracımız alana çıkmaya başladı. Mobil aracımız bugüne kadar 35 bin 617 kilometre yol kat etti." diye konuştu.