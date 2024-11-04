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        Bitlis'te Kızılay Haftası dolayısıyla meşaleli yürüyüş yapıldı

        Bitlis'te Türk Kızılay Haftası'nda meşaleli yürüyüş düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 22:10 Güncelleme: 04.11.2024 - 22:19
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        Bitlis'te Kızılay Haftası dolayısıyla meşaleli yürüyüş yapıldı
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        Bitlis'te Türk Kızılay Haftası'nda meşaleli yürüyüş düzenlendi.

        Bitlis Eren Üniversitesi kampüsünde bir araya gelen öğrenciler, gönüllüler ve vatandaşlar, ortaokul öğrencilerinden oluşan mehter takımı eşliğinde kız yurdundan kampüsün girişine kadar yürüdü.

        Katılımcılar, 2 kilometrelik yürüyüşün ardından ateşin etrafında ısınarak zaman geçirdi.

        Kızılay Şube Başkanı Ali Cengiz, yaptığı açıklamada, hafta kapsamında meşaleli ve mehteranlı yürüyüş düzenlediklerini söyledi.

        Etkinlik için toplanan gençlerle yürüyüş yaptıklarını belirten Cengiz, "Ellerimizde meşaleler, bayraklar ve Kızılay bayrakları vardı. Amacımız Kızılay Haftası'nın üniversitedeki kardeşlerimiz tarafından da bilinmesi ve duyulmasıydı. Güzel bir katılımla programımızı tamamladık. Emeği geçen tüm gönüllülerimiz, gençlerimiz ve destek veren kurumlarımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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