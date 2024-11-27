Bitlis'te terör örgütüne yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı

Şüphelilerin ikametlerindeki aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca, 179 fişek, 53 av tüfeği kartuşu, 50 havai fişek rampası, 45 havai fişek, 15 yasaklı yayın ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Bu kapsamda dün, il merkezi ile Tatvan, Ahlat, Hizan ve Güroymak ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat Şubesi ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

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