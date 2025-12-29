Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis'te kar nedeniyle yolu kapanan mezrada mahsur kalan besicilerin yardımına ekipler yetişti

        Bitlis'in Hizan ilçesinde yolu kar nedeniyle kapanan mezrada hayvanlarıyla mahsur kalan besicilerin yardımına ekipler yetişti.

        29.12.2025 - 19:26
        İlçeye bağlı Horozdere köyü Göçlü mezrasında besicilik yapan 3 kişi, hayvanlarının yeminin tükenmesi üzerine yaşadıkları köye dönmek istedi.

        Yoğun kardan dolayı yolun kapanması nedeniyle mezrada mahsur kalan besiciler, yetkililerden yardım talep etti.

        Bölgeye yönlendirilen İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının yer yer bir metreyi bulduğu bölgede yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu yolu açarak besicilerin hayvanlarıyla köye ulaşmalarını sağladı.

        Ekiplere eşlik eden Horozdere köyü Muhtarı Kıyasettin Aydın, besicilerin durumunun iyi olduğunu belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

