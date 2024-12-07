Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis'te tespit edilen sığınakta yaşam ve giyim malzemeleri ele geçirildi

        Bitlis'in Hizan ilçesinde düzenlenen operasyonda tespit edilen sığınakta yaşam, giyim malzemeleri ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 20:20 Güncelleme: 07.12.2024 - 20:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'te tespit edilen sığınakta yaşam ve giyim malzemeleri ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bitlis'in Hizan ilçesinde düzenlenen operasyonda tespit edilen sığınakta yaşam, giyim malzemeleri ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu dün ilçe kırsalında operasyon düzenlendi.

        "Şehit Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş" adı verilen operasyonda terör örgütü mensuplarınca kullanılan sığınak ve barınma alanlarında çok miktarda yaşam ve giyim malzemeleri ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

        Sığınak, kullanılamaz hale getirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temennimiz Suriye'nin huzura kavuşması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temennimiz Suriye'nin huzura kavuşması
        Dev derbide heyecan sürüyor!
        Dev derbide heyecan sürüyor!
        Trump: Suriye'ye karışmamalıyız
        Trump: Suriye'ye karışmamalıyız
        Muhalifler Şam'a girmeye başladı
        Muhalifler Şam'a girmeye başladı
        Suriye: Şam'ı ele geçiremeyecekler
        Suriye: Şam'ı ele geçiremeyecekler
        Putin: Oreşnik Belarus'a teslim edilebilir
        Putin: Oreşnik Belarus'a teslim edilebilir
        Marmara ve Ege'de yağmur, doğuda kar var!
        Marmara ve Ege'de yağmur, doğuda kar var!
        "Deprem bölgesinde ekonomiyi canlandırmaya devam ediyoruz"
        "Deprem bölgesinde ekonomiyi canlandırmaya devam ediyoruz"
        TURPAK'tan UTTS'de kullanılacak çiplerin maliyetine ilişkin açıklama
        TURPAK'tan UTTS'de kullanılacak çiplerin maliyetine ilişkin açıklama
        İstanbul'da 14 katlı binada patlama!
        İstanbul'da 14 katlı binada patlama!
        Ayasofya'nın kubbesi sökülecek
        Ayasofya'nın kubbesi sökülecek
        Aracındaki kadın cesedi ile karakola gitti!
        Aracındaki kadın cesedi ile karakola gitti!
        İstismarcı katille ilgili flaş gelişme!
        İstismarcı katille ilgili flaş gelişme!
        Kasımpaşa mahkemeye gidiyor!
        Kasımpaşa mahkemeye gidiyor!
        Dolandırıcılık rolünde oscar ödülü!
        Dolandırıcılık rolünde oscar ödülü!
        "Hangi vicdanla penaltı verebildin?"
        "Hangi vicdanla penaltı verebildin?"
        "Penaltı yok, Enis sarı kart görmeli"
        "Penaltı yok, Enis sarı kart görmeli"
        Kasımpaşa'dan penaltı tepkisi!
        Kasımpaşa'dan penaltı tepkisi!
        Britney Spears ekonomisi çöktü
        Britney Spears ekonomisi çöktü
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Bitlis'te 20 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 33 k...
        GÜNCELLEME - Bitlis'te 20 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 33 k...
        Bitlis'te 23 aracın karıştığı kaza; 33 yaralı (2)
        Bitlis'te 23 aracın karıştığı kaza; 33 yaralı (2)
        Bitlisli kayakçılar, soğuk havada yarışlara hazırlanıyor
        Bitlisli kayakçılar, soğuk havada yarışlara hazırlanıyor
        Bitlis'te kar yağdı, kayakçılar çalışmalarına başladı
        Bitlis'te kar yağdı, kayakçılar çalışmalarına başladı
        Bitlis'te 23 aracın karıştığı kaza; 1'i ağır 31 yaralı
        Bitlis'te 23 aracın karıştığı kaza; 1'i ağır 31 yaralı
        Jandarma ekiplerinden engelli Melek'e akülü tekerlekli sandalye
        Jandarma ekiplerinden engelli Melek'e akülü tekerlekli sandalye