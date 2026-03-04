Canlı
        Bitlis'te üniversite öğrencilerine bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi

        Bitlis'te Yeşilay şubesince üniversite öğrencilerine yönelik bağımlılık eğitimi gerçekleştirildi.

        Giriş: 04.03.2026 - 09:45
        Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde (YEDAM) görevli psikolog Gizem Açar, Eren Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi.

        Açar, özellikle kumar bağımlılığının bireyin psikolojik, sosyal ve akademik yaşamına etkilerini detaylı şekilde anlattı.

        Bağımlılık sürecinin nasıl başladığı, risk faktörleri ve gençler arasında giderek yaygınlaşan çevrim içi kumar ile bahis uygulamalarının oluşturduğu tehlikelere değinen Açar, bu konuda öğrencilere uyarılarda bulundu.


        Programda, bağımlılığın bir beyin hastalığı olduğu vurgulanarak tedavi süreci ve YEDAM'a yönlendirme mekanizmalarına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

        Eğitimin sonunda öğrencilerin konuyu pekiştirmeleri amacıyla ödüllü bilgi yarışması düzenlendi.

