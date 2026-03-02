Canlı
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri Haberleri

        Bitlis'te tedavi gören çocuklara oyuncak ve kitap dağıtıldı

        Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Şifa Oyuncağım" projesi kapsamında hastanede tedavi gören çocuklara oyuncak ve kitap hediye edildi.

        Giriş: 02.03.2026 - 13:32
        Bitlis'te tedavi gören çocuklara oyuncak ve kitap dağıtıldı

        Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Şifa Oyuncağım" projesi kapsamında hastanede tedavi gören çocuklara oyuncak ve kitap hediye edildi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kız Yurt Müdürlüğü'ndeki gönüllü öğrenciler, Bitlis Devlet Hastanesi'nde çocuk servisinde tedavi gören çocukları ziyaret etti.

        Öğrenciler, oyun oynayarak moral verdikleri çocuklara ooyuncak ve kitap hediye etti.

        Yurt Hizmetleri Müdürü İbrahim Korkmaz, projeyle çocukların tedavi süreçlerine psikososyal destek sunulmasının amaçladığını belirtti.

        Hastanede tedavi gören çocukların moral ve motivasyonlarını artırmak, onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek ve yüzlerinde tebessüm oluşturmak istediklerini ifade eden Korkmaz, gönüllü öğrencilerin katkısıyla gerçekleştirilen ziyaretin çocukların iyileşme sürecine katkı sunmasını temenni ettiklerini dile getirdi.

        Korkmaz, desteklerinden dolayı Vali Ahmet Karakaya ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış'a teşekkür etti.



