Bitlis'teki arıcıların kış mesaisi

ORHAN ALCA - Kaliteli balıyla öne çıkan Bitlis'in Hizan ilçesinde üreticiler, kovanlarını kar altında kışlatıyor.



Yazın zengin floraya sahip yüksek kesimlerindeki yayla ve dağlara bırakılan kovanlar, kışın da nem oranı düşük ve rüzgar almayan, yerleşim yerlerine yakın bölgelere getiriliyor.



Çoğunluğu soğuk iklime dayanıklılığıyla bilinen Kafkas arılarından oluşan arılı kovanlar, yaklaşık 4 ay boyunca kar altında kışlatılıyor.



Çetin kış şartlarının yaşandığı bölgede, kara gömülen kovanları zaman zaman açarak arıların oksijen almasını sağlayan ve düzenli olarak kontrollerini yapan üreticiler, havanın ısınmasıyla yeniden yaylalara çıkacak günleri bekliyor.



- "Bu yıl yoğun bir kar yağışı oldu"



Hizan Bal Üreticileri Birliği Başkanı Seyithan Ekinci, AA muhabirine, arıcıların daha iyi şartlarda üretim yapmaları için çalışma yürüttüklerini söyledi.



Her zaman üreticilerin yanında olduklarını belirten Ekinci, şunları kaydetti:



"İlçede 150 bin arılı kovanımız var, bunların yüzde 70'i batı illerine götürülerek orada kışlatılmakta. Burada bulunanlar ise kara kovanlardır. Bu yıl yoğun bir kar yağışı oldu. Üreticilerimiz zaman zaman kovanlarının üzerindeki karı temizleyerek arıların hava almasını sağlıyor. Burada çalışmalarımızı sürdürüp yaz aylarına hazırlık yapıyoruz. Yaylardan inen arılarımızın bakımlarını 20 günde bir yapıyoruz."



- "Kovanlarımızın üzerindeki karı zaman zaman temizliyoruz"



Ballı köyünde arıcılık yapan Şakir Çetin ise "Her sene arılarımızı Çukurova'ya götürüp orada kışlatıyorduk. Bu yıl ise Hizan bölgesinde bırakmayı tercih ettik. Kovanlarımızın üzerindeki karı zaman zaman temizliyoruz. Arılar rüzgar ve nem almayan bölgelerde kışlatılır. Karlı ve yağmurlu günlerde kovanların açılmaması gerekiyor." dedi.

