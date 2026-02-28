Canlı
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri Haberleri

        Bitlis'te kırsalda karla mücadele sürüyor

        Bitlis İl Özel İdaresi ekipleri, kırsalda kesintisiz ulaşım için karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 21:14 Güncelleme:
        Bitlis'te kırsalda karla mücadele sürüyor

        Bitlis İl Özel İdaresi ekipleri, kırsalda kesintisiz ulaşım için karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Engebeli ve dağlık coğrafyada çalışma yürüten ekipler, vatandaşların mağdur olmaması için yoğun çaba sarf ediyor.

        Kentte iki gündür etkisini sürdüren kar nedeniyle kapanan köy yollarının bazıları ulaşıma açıldı.

        Vali Ahmet Karakaya, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal ile Ağaçdere köyü yolunda yürütülen karla mücadele çalışmalarını inceledi.

        İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu'dan bilgi alan Karakaya, basın mensuplarına, bu yıl bölgede çetin kış şartlarının etkili olduğunu söyledi.

        Yol açma çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini belirten Karakaya, şunları kaydetti:

        "Vatandaşlarımızın ulaşımını kolaylaştırmak için hep birlikte elimizden geleni yapıyoruz. İl Özel İdaremiz, merkez ve 7 ilçede 10 şantiyede görevli 92 personel ve 70 iş makinesiyle yol açma ve kar küreme çalışmalarını sürdürüyor. 355 köy ve 288 mezrada çalışmalarımız ekiplerimizin fedakarca çabalarıyla yürütülüyor. Yol ağımız 3 bin 365 kilometre. Kış boyunca şimdiye kadar yaklaşık 20 bin kilometre yol açtık. Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı yolları birkaç kez açmak zorunda kaldık."

