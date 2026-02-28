AK Parti Bitlis İl Başkanlığından "28 Şubat" açıklaması

AK Parti Bitlis İl Başkanlığı, 28 Şubat "postmodern darbesi"nin 29. yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.



AK Parti İnsan Hakları Birim Başkanı Mekin Kara, partisinin il binasında düzenlediği basın toplantısında, 28 Şubat'ın topluma yönelik ağır bir darbe olduğunu söyledi.





28 Şubat'ın hesaplı bir şekilde kurgulanmış bir darbe olduğunu belirten Kara, şunları kaydetti:



"Millet iradesine karşı tanklar yürütülmüş, seçilmiş Türkiye Cumhuriyeti hükümeti görevden el çektirilmiştir. Başta başörtülü kadınlar olmak üzere bu ülkenin mütedeyyin kesimlerine yönelik büyük bir zulüm dalgası başlatılmıştır. Bu ülkenin vatandaşları kendi ülkesinin kurumlarına sırf dini hassasiyetlerinden ötürü sokulmamaya çalışılmıştır. AK Parti olarak 28 Şubat ve benzeri tüm darbeci ve vesayetçi girişimlerin karşısında olduğumuzu burada bir kez daha ilan ediyoruz. İktidarımız döneminde attığımız adımlarla vesayet odaklarını teker teker çökerttik. Milli iradeyi bu süreçte yeniden inşa ederek ülkemizi ve milletimizi hak ettiği demokrasi standardıyla buluşturduk."



