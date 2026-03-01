Canlı
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri Haberleri

        Bitlis'te tarihi yapılar karla kaplandı

        Bitlis'te etkili olan kar yağışının ardından Ahlat ilçesindeki tarihi yapılar beyaza büründü.

        Giriş: 01.03.2026 - 10:08
        UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlıklarından biri olan Selçuklu Meydan Mezarlığı, kümbetler, mağara evler ve Bayındır Köprüsü karla kaplandı.

        Kar örtüsüyle bütünleşen tarihi yapıların ortaya çıkardığı manzara dronla görüntülendi.

        Tarihi yapıların fotoğrafını cep telefonu kamerasıyla çeken Ahmet Yamlı, karın ardından bölgenin ayrı bir güzelliğe büründüğünü söyledi.

        Kar yağışını fırsata çevirmek istediklerini belirten Yamlı, "Tarihi mezar taşlarının karla kaplanması ortaya eşsiz bir manzara çıkarmış. Bu anları bol bol fotoğrafladık. Hem doğanın hem tarihin bir arada olduğu bu ortam bizler için unutulmaz bir gün yaşattı." dedi.

