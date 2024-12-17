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        Bitlis Valisi Karakaya, esnafı ziyaret etti

        Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Küçük Sanayi Sitesi'nde esnafı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 17:47 Güncelleme: 17.12.2024 - 17:53
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        Bitlis Valisi Karakaya, esnafı ziyaret etti
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        Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Küçük Sanayi Sitesi'nde esnafı ziyaret etti.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Vali Karakaya, beraberindeki Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Genel Meclis Başkanı Ali Akın, AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şahin Irgıt ile Küçük Sanayi Sitesi'ne geldi.

        Esnafı ziyaret ederek taleplerini dinleyen Karakaya, sorunların giderilmesi yönünde yapılabilecek çalışmalarla ilgili istişarelerde bulundu.

        Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren iş yeri sahipleri ise Karakaya'ya teşekkür etti.

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