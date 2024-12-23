Bitlis Eren Üniversitesi'nin bitkilere ilişkin projesi destek almaya hak kazandı

Bitlis Eren Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Kürşat'ın yürütücülüğünü yaptığı "Türkiye'de Yayılış Gösteren Chaerophyllum L. (Apiaceae) Cinsinin Taksonomik Revizyonu, Bazı Biyolojik Aktivite Özelliklerinin Belirlenmesi ve Derin Öğrenme Teknikleriyle Sınıflandırmaları" projesi, destek almaya hak kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK'ın "1001- Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı" kapsamında desteklenecek proje ile Chaerophyllum (Hılak otu) cinsine ait bitkilerin analizi yapılarak biyolojik aktivite özelliklerinin incelenmesi hedefleniyor. Bu çalışmayla bitkilerin derin öğrenme teknikleriyle sınıflandırılması da yapılarak elde edilecek sonuçların biyoteknolojik araştırmalar için önemli kaynak olacağı öngörülüyor.