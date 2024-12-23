Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis Eren Üniversitesi'nin bitkilere ilişkin projesi destek almaya hak kazandı

        Bitlis Eren Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Kürşat'ın yürütücülüğünü yaptığı "Türkiye'de Yayılış Gösteren Chaerophyllum L. (Apiaceae) Cinsinin Taksonomik Revizyonu, Bazı Biyolojik Aktivite Özelliklerinin Belirlenmesi ve Derin Öğrenme Teknikleriyle Sınıflandırmaları" projesi, destek almaya hak kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 15:16 Güncelleme: 23.12.2024 - 15:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis Eren Üniversitesi'nin bitkilere ilişkin projesi destek almaya hak kazandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bitlis Eren Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Kürşat'ın yürütücülüğünü yaptığı "Türkiye'de Yayılış Gösteren Chaerophyllum L. (Apiaceae) Cinsinin Taksonomik Revizyonu, Bazı Biyolojik Aktivite Özelliklerinin Belirlenmesi ve Derin Öğrenme Teknikleriyle Sınıflandırmaları" projesi, destek almaya hak kazandı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK'ın "1001- Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı" kapsamında desteklenecek proje ile Chaerophyllum (Hılak otu) cinsine ait bitkilerin analizi yapılarak biyolojik aktivite özelliklerinin incelenmesi hedefleniyor.

        Bu çalışmayla bitkilerin derin öğrenme teknikleriyle sınıflandırılması da yapılarak elde edilecek sonuçların biyoteknolojik araştırmalar için önemli kaynak olacağı öngörülüyor.

        Rektör Prof. Dr. Elmastaş, üniversitede görevli öğretim üyelerinin ulusal ve uluslararası düzeyde ses getiren bilimsel projeler üretmesinin gururunu yaşadıklarını belirtti.

        Projeye her türlü desteği sunacaklarını ifade eden Elmastaş, çalışmanın bilim dünyasına önemli katkılar sağlayacağına inandığını kaydetti.

        Kürşat ise bu araştırmanın Türkiye'nin biyolojik çeşitliliğine ışık tutmanın yanı sıra biyoteknolojik çalışmalar için de önemli bir rehber olacağına vurgu yaparak, projeye desteklerinden dolayı TÜBİTAK yetkililerine ve Elmastaş'a teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kabine Toplandı: Gündemde asgari ücret ve Suriye var
        Kabine Toplandı: Gündemde asgari ücret ve Suriye var
        "Yolu niye kapattınız" cinayeti!
        "Yolu niye kapattınız" cinayeti!
        Vahe Kılıçarslan'a dava
        Vahe Kılıçarslan'a dava
        ABD metrosunda korkunç anlar: Metroda uyuyan kadını ateşe verdi!
        ABD metrosunda korkunç anlar: Metroda uyuyan kadını ateşe verdi!
        İşte TDK'ya göre yılın kelimesi
        İşte TDK'ya göre yılın kelimesi
        Listede tek kadın
        Listede tek kadın
        Talisca an meselesi!
        Talisca an meselesi!
        Suç makinaları yakalandı! 3 hırsızın 140 suç kaydı
        Suç makinaları yakalandı! 3 hırsızın 140 suç kaydı
        Traktörün pulluğuna takıldı! Son yıllarda sık rastlanıyor
        Traktörün pulluğuna takıldı! Son yıllarda sık rastlanıyor
        Esad'ın ordusundan kalanlar yeni yönetime silahlarını teslim ediyor
        Esad'ın ordusundan kalanlar yeni yönetime silahlarını teslim ediyor
        Yabancı blok alım yaptı
        Yabancı blok alım yaptı
        Demirel'den Güneş'e olay sözler!
        Demirel'den Güneş'e olay sözler!
        325 milyar doları var, harcayacak yer bulamıyor
        325 milyar doları var, harcayacak yer bulamıyor
        Anne ve babalara çok iş düşüyor...
        Anne ve babalara çok iş düşüyor...
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Bir senede neler yedim
        Bir senede neler yedim
        2024'te boşanan ünlüler
        2024'te boşanan ünlüler
        Gözler artık transfere döndü!
        Gözler artık transfere döndü!
        2025'e lezzetli bir giriş yapın!
        2025'e lezzetli bir giriş yapın!
        2025 yılında burçları neler bekliyor?
        2025 yılında burçları neler bekliyor?

        Benzer Haberler

        Bitlis'te bölgesel amatör maçı sonrası olaylar çıktı
        Bitlis'te bölgesel amatör maçı sonrası olaylar çıktı
        Bitlis'te amatör lig maçında kavga
        Bitlis'te amatör lig maçında kavga
        Buzda kayan kamyon, derenin duvarında asılı kaldı
        Buzda kayan kamyon, derenin duvarında asılı kaldı
        Bitlis'te Yerli Malı Haftası etkinliği düzenlendi
        Bitlis'te Yerli Malı Haftası etkinliği düzenlendi
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Muş'ta ziyaretlerde bulundu
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Muş'ta ziyaretlerde bulundu
        Bitlis'te "3. Arıcılık ve Bal Festivali" düzenlendi
        Bitlis'te "3. Arıcılık ve Bal Festivali" düzenlendi