Güroymak'ta 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Bitlis'in Güroymak ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi hafif yaralandı.
Bitlis'in Güroymak ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi hafif yaralandı.
Bağlar Mahallesi yakınında Muş'a doğru seyir halindeki 34 KZE 312 kamyonet, kavşağı dönen 13 J 0060 plakalı yolcu minibüsüne çarptı.
Çarpmanın etkisiyle minibüs de 13 DC 224 plakalı kamyonete çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan kişi, ambulansla Güroymak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla açıldı.
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