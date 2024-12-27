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        Güroymak'ta 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Bitlis'in Güroymak ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi hafif yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 14:42 Güncelleme: 27.12.2024 - 14:42
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        Güroymak'ta 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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        Bitlis'in Güroymak ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi hafif yaralandı.

        Bağlar Mahallesi yakınında Muş'a doğru seyir halindeki 34 KZE 312 kamyonet, kavşağı dönen 13 J 0060 plakalı yolcu minibüsüne çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle minibüs de 13 DC 224 plakalı kamyonete çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada hafif yaralanan kişi, ambulansla Güroymak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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