Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Salon:Adilcevaz
Hakemler: Koray Yılmazgil, Sadık Canyurt
TÜRŞAD: Vefa Yılmaz, Marco, Alexis, Nicola Gjorgiev, Enes Atlı, İbrahim Emet (Alparslan Koç, Burak Mert, Gjorgi Gjorgiev, Taha Erden, Kadir Bircan, Berke Eray Yetkin)
Fenerbahçe Medicana: Ahmet Samet Baltacı, Drzyzga, Ngapeth, Hakkı Çapkınoğlu, Kaan Gürbüz, Yiğit Gülmezoğlu (Caner Dengin, Yılmaz Üner, Mert Cuci, Karyagin, Osman Çağatay Durmaz)
Setler: 19-25, 18-25, 21-25
Süre: 84 dakika (23, 27, 34)
BİTLİS
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