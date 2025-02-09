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        Dağcıların Süphan Dağı zirve tırmanışına sis ve çığ riski engel oldu

        Bitlis, Muş ve Ağrı sınırındaki 4 bin 58 rakımla Türkiye'nin en yüksek 3'üncü dağı Süphan'a tırmanan dağcılar, sis ve çığ riski nedeniyle zirveye ulaşamadan geri döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 14:18 Güncelleme: 09.02.2025 - 14:18
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        Dağcıların Süphan Dağı zirve tırmanışına sis ve çığ riski engel oldu
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        Bitlis, Muş ve Ağrı sınırındaki 4 bin 58 rakımla Türkiye'nin en yüksek 3'üncü dağı Süphan'a tırmanan dağcılar, sis ve çığ riski nedeniyle zirveye ulaşamadan geri döndü.

        Farklı illerden Bitlis'in Adilcevaz ilçesine gelen 10'u kadın 35 dağcı, dün Aydınlar beldesinden zirve tırmanışına başladı.

        İlk geceyi 2 bin 600 rakımdaki At Yaylası'nda kamp çadırlarında geçiren dağcılar, sabah saatlerinde zorlu tırmanışa devam etti.

        Olumsuz hava koşullarına rağmen tırmanışı sürdüren dağcılar, 3 bin 250 metrede yoğun sis ve çığ riski nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı.

        Dağcılar sorunsuz şekilde inişi tamamlayarak ilçe merkezine ulaştı.

        Türkiye Dağcılık Federasyonu antrenörü Hakkı Oğur, gazetecilere, bölgede tırmanışın zorlu geçtiğini, yoğun sise yakalandıklarını söyledi.

        Olumsuz hava şartlarının oluşturduğu risk nedeniyle faaliyeti sonlandırdıklarını belirten Oğur, şunları kaydetti:

        "Farklı illerden ilçemize gelen profoyonel dağcılarımızla Süphan Dağı zirvesine ulaşmaya çalıştık. Belediye ekipleri Aydınlar beldesinin yolunu açarak bölgeye ulaşmamızı sağladı. Geceyi 2 bin 600 rakımlı At Yaylası'nda kamp çadırlarında geçirdik. Sabah saatlerinde tırmanışımızı sürdürdük. 3 bin 250 metreye kadar çıktık. Yoğun sis ve çığ riski nedeniyle tırmanışımızı sonlandırarak döndük."

        Ankara'dan gelen dağcı Ezgi Çalık ise "Tırmanışımızı olumsuz hava koşulları nedeniyle sonlandırdık. Önümüzdeki günlerde yeniden zirve tırmanışı gerçekleştireceğiz. Desteklerinden dolayı Belediye Başkanı İbrahim Ergün'e teşekkür ederim." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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