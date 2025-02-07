Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis'te koruma altındaki çocuklar kayak keyfi yaptı

        Bitlis'te koruma altındaki çocuklar, kayak merkezinde düzenlenen etkinlikte kayak yaparak eğlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 17:06 Güncelleme: 07.02.2025 - 17:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'te koruma altındaki çocuklar kayak keyfi yaptı
        ABONE OL

        Bitlis'te koruma altındaki çocuklar, kayak merkezinde düzenlenen etkinlikte kayak yaparak eğlendi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce yürütülen "Gönül Köprüleri" projesi kapsamında kış etkinliği gerçekleştirildi.

        El-aman Kayak Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan koruma altındaki çocuklar, kızaklarla kayarak eğlendi.

        Çocuklara ekmek arası sucuk ve köfte ikram edilen etkinlikte konuşan Vali Ahmet Karakaya, çocukların burada yeteneklerini geliştirme imkanı bulacağını söyledi.

        Karakaya, çocukların doyasıya eğlendiğini belirterek, "Etkinlik, sucuk ve köfte ekmek ikramlarıyla başladı. Çocuklar daha sonra hocalarının rehberliğinde kış aktivitelerine katıldılar. Bu tür etkinliklerle çocukların sosyalleşmelerini ve kendilerini geliştirmelerini hedefliyoruz. Çocuklar için etkinlikler devam edecek." dedi.

        Programa, Vali Karakaya'nın eşi Özlem Karakaya, Vali Yardımcısı Kübra Sivaslıoğlu ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Vefa Akdoğan da katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İş insanını öldürüp üzerine kireç döküp gömmüşler!
        İş insanını öldürüp üzerine kireç döküp gömmüşler!
        İstanbul'da polislere bıçaklı saldırı!
        İstanbul'da polislere bıçaklı saldırı!
        6 aylık Lina bebekten hayata veda!
        6 aylık Lina bebekten hayata veda!
        Brezilya'da uçak kazası
        Brezilya'da uçak kazası
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        TCMB'den hükümete 'Açık Mektup'
        TCMB'den hükümete 'Açık Mektup'
        Burak Yılmaz: Hedefimiz Avrupa'ya gitmek
        Burak Yılmaz: Hedefimiz Avrupa'ya gitmek
        Eren Elmalı'da pürüz çıktı!
        Eren Elmalı'da pürüz çıktı!
        Baronu yakalayıp yazdığı yazının yanından geçtiler!
        Baronu yakalayıp yazdığı yazının yanından geçtiler!
        TCMB 2025 enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB 2025 enflasyon tahminini yükseltti
        Galatasaray, Frankowski için görüşmelere başladı
        Galatasaray, Frankowski için görüşmelere başladı
        Temsilcilerimizin UEFA listesi belli oldu!
        Temsilcilerimizin UEFA listesi belli oldu!
        Cenaze düzenleyenler, kendi hastanelerini kuranlar...
        Cenaze düzenleyenler, kendi hastanelerini kuranlar...
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        F.Bahçe'nin Alanya 11'i netleşiyor!
        F.Bahçe'nin Alanya 11'i netleşiyor!
        Gözlüğün icadından önce insanlar nasıl görüyordu?
        Gözlüğün icadından önce insanlar nasıl görüyordu?
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        "Icardi, beni parayla tutmadı"
        "Icardi, beni parayla tutmadı"
        "Babasıyla görüşmek zorunda değil"
        "Babasıyla görüşmek zorunda değil"

        Benzer Haberler

        Bitlis'te "Destek AFAD Gönüllüleri Sertifika Dağıtım Töreni" düzenlendi
        Bitlis'te "Destek AFAD Gönüllüleri Sertifika Dağıtım Töreni" düzenlendi
        Kadınları fuhşa zorlayıp, uyuşturucu kuryeliği yaptıran çeteye operasyon: 9...
        Kadınları fuhşa zorlayıp, uyuşturucu kuryeliği yaptıran çeteye operasyon: 9...
        Bakan Yardımcıları Yılmaz ve Madak, Bitlis'te şehit ve gazi çocuklarıyla bu...
        Bakan Yardımcıları Yılmaz ve Madak, Bitlis'te şehit ve gazi çocuklarıyla bu...
        Bitlis merkezli fuhuş operasyonunda 9 zanlı yakalandı
        Bitlis merkezli fuhuş operasyonunda 9 zanlı yakalandı
        Stepnede ele geçirilen uyuşturucu soruşturmasında 1 tutuklama daha
        Stepnede ele geçirilen uyuşturucu soruşturmasında 1 tutuklama daha
        Van'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Van'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı