Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Nemrut Kalderası'ndaki bozayılar hikayeleştirildi

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde Nemrut Kalderası'nda yaşayan bozayılar hikayeleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 09:38 Güncelleme: 19.02.2025 - 09:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nemrut Kalderası'ndaki bozayılar hikayeleştirildi
        ABONE OL

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde Nemrut Kalderası'nda yaşayan bozayılar hikayeleştirildi.

        Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi çerçevesinde "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Kalderası bozayılarıyla ön plana çıkıyor.

        Bitlis Eren Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şener Şükrü Yiğitler, kalderadaki Nemrut Krater Gölü çevresinde yaşamını sürdüren bozayıları konu alan "Derin Uykular Tatlı Rüyalar" adlı hikaye kitabı yazdı.

        Doç. Dr. Yiğitler, gazetecilere, kızı İnci'nin isteği üzerine bozayıların yaşamını konu alan hikaye kitabı hazırladığını söyledi.

        Kitapta hem küresel iklim değişikliği hem de küresel ısınma konularına okurların dikkatini çekmek istediğini belirten Yiğitler, şunları kaydetti:

        "İçinde yaşadığımız bu coğrafyada kış uykusuna yatamayan ayılar hakkındaki haberler, beni bu kitabı yazmaya itti. Hikayeyi çevre duyarlılığına dikkat çekeceğini düşünerek yazdım. Bir arada yaşadığımız bu varlıklar, doğal yaşam alanlarında alışkanlıklarını sürdürerek, kış uykusuna yatarak ve çevre felaketlerinden uzak şekilde yaşamayı hak ediyor. Onlara bu doğal alanı ve alıştıkları gibi yaşama şeklini sunabilmemiz gerekir. Bu bakımdan bu kitabın bazı konulara parmak bastığını ve özel mevzulara girdiğinin farkındayım. Umarım okurlar da beğenerek okur."

        Nemrut Krater Gölü çevresinin ayıların doğal yaşam alanı olduğunu hatırlatan Yiğitler, "Kitabı 3 ile 8 yaş arası okurlar için yazdım. Çocuklarımız, anne ve babalarıyla bu kitabı okuyup heyecanlı bir maceranın tadını çıkarabilirler. İlk etapta 2 bin kitabı okurla buluşturduk." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Meteoroloji'den kar alarmı! İşte son durum
        Meteoroloji'den kar alarmı! İşte son durum
        Peş peşe kar tatili haberi... Birçok ilde eğitime ara!
        Peş peşe kar tatili haberi... Birçok ilde eğitime ara!
        Zelenskiy Türkiye dönüşü konuştu
        Zelenskiy Türkiye dönüşü konuştu
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkıyor!
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkıyor!
        Hayvansever yaşlı kadın yangında öldü! Hedef gösterme ve kundaklama iddiası!
        Hayvansever yaşlı kadın yangında öldü! Hedef gösterme ve kundaklama iddiası!
        Kerem ve Orkun attı, Benfica turladı!
        Kerem ve Orkun attı, Benfica turladı!
        Cani, Beyza'yı adım adım takip etmiş!
        Cani, Beyza'yı adım adım takip etmiş!
        "Beni, Özcan dövmedi"
        "Beni, Özcan dövmedi"
        Ünlü olmakla ilgileniyor
        Ünlü olmakla ilgileniyor
        3 yaşındaki çocuk su dolu kovaya düştü!
        3 yaşındaki çocuk su dolu kovaya düştü!
        Avrupa'da konut krizi büyüyor
        Avrupa'da konut krizi büyüyor
        Trump'tan AP'ye ambargo
        Trump'tan AP'ye ambargo
        ABD Başkanı Trump'tan yeni tarife sinyali
        ABD Başkanı Trump'tan yeni tarife sinyali
        Trump'tan Musk'a: Çok iyi bir insan ve vatansever
        Trump'tan Musk'a: Çok iyi bir insan ve vatansever
        Yapay zeka mı gerçek mi?
        Yapay zeka mı gerçek mi?
        Sahte içki ölümlerine karşı sıkı denetim!
        Sahte içki ölümlerine karşı sıkı denetim!
        Kısa bir süre için bile olsa eti bıraktığınızda vücudunuza ne olur?
        Kısa bir süre için bile olsa eti bıraktığınızda vücudunuza ne olur?
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Evinde cansız bedeni bulunmuştu! Öldürüldüğü belirlendi
        Evinde cansız bedeni bulunmuştu! Öldürüldüğü belirlendi
        Santorini'de tehlikenin kanıtları: Volkan bombaları!
        Santorini'de tehlikenin kanıtları: Volkan bombaları!

        Benzer Haberler

        Bitlis'te zihinsel engelli öğrenciler, üniversite mutfağında kahvaltı hazır...
        Bitlis'te zihinsel engelli öğrenciler, üniversite mutfağında kahvaltı hazır...
        Bitlis merkezli operasyonda sahte polis kimliğiyle dolandırıcılık yapan 5 ş...
        Bitlis merkezli operasyonda sahte polis kimliğiyle dolandırıcılık yapan 5 ş...
        Bitlis'te rüzgar ve güneş enerjisi santrali sayısı artıyor
        Bitlis'te rüzgar ve güneş enerjisi santrali sayısı artıyor
        Bitlis ve Diyarbakır'daki dolandırıcılık operasyonunda 5 tutuklama
        Bitlis ve Diyarbakır'daki dolandırıcılık operasyonunda 5 tutuklama
        Bitlis'te iç organlarında uyuşturucu tespit edilen İran uyruklu 2 kişi tutu...
        Bitlis'te iç organlarında uyuşturucu tespit edilen İran uyruklu 2 kişi tutu...
        Yabancı uyruklu 2 şüphelinin midesinden 1 kilo 340 gram afyon sakızı çıktı
        Yabancı uyruklu 2 şüphelinin midesinden 1 kilo 340 gram afyon sakızı çıktı