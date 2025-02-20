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        Bitlis'te kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi

        Bitlis'te etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle il genelinde yarın eğitime ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 21:33 Güncelleme: 20.02.2025 - 21:33
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        Bitlis'te kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi
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        Bitlis'te etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle il genelinde yarın eğitime ara verildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, kentte devam eden kar yağışının gece boyunca etkisini sürdürmesinin beklendiği, sabah saatlerinde de buzlanma riskinin olduğu belirtildi.

        Öğrenci ve vatandaşların güvenliği göz önünde bulundurularak 21 Şubat'ta il genelinde tüm okullar, özel eğitim kurumları, kreşler, Kur'an kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime ara verildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Hamile ve engelli kamu çalışanları, çocuğu kreş ve anaokuluna giden anneler ile kronik rahatsızlığı olan personel idari izinli sayılacaktır. Verilen hizmetin niteliği gereği, 24 saat esasına göre çalışılan kurumlarımızda hizmetlerin aksamaması için birim amirlerince gerekli değerlendirme yapılarak tedbir alınacaktır."

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