Bitlis'te cinayet hükümlüsü yakalandı
Bitlis'te "kasten öldürme" suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Bitlis'te "kasten öldürme" suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.
Jandarma Suç Araştırma Timi görevlileri tarafından dün gerçekleştirilen operasyonda, "kasten öldürme" suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
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