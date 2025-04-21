Bitlis'te 35 kilogram tütün ele geçirildi

Bu kapsamda, il merkezinde şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 35 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis'te bir araçta yapılan aramalarda, 35 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

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