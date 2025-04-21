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        Bitlis'te 35 kilogram tütün ele geçirildi

        Bitlis'te bir araçta yapılan aramalarda, 35 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 17:50 Güncelleme: 21.04.2025 - 17:50
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        Bitlis'te 35 kilogram tütün ele geçirildi
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        Bitlis'te bir araçta yapılan aramalarda, 35 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda, il merkezinde şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 35 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

        Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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