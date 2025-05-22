Bitlis'te üniversite öğrencileri "bahara merhaba" etkinliğinde eğlendi

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) tarafından, final sınavları öncesi öğrencilerin moral ve motivasyonlarını artırmak amacıyla "bahara merhaba" etkinliği düzenlendi.

Kampüste düzenlenen etkinlikte öğrenciler, şiir dinletisi, halk oyunları gösterisi ve şarkılar eşliğinde keyifli vakit geçirdi.

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, uzun geçen kış mevsiminin ardından baharın gelişini öğrencilerle kutlamak istediklerini belirtti.

Elmastaş, "İstedik ki bu bahar mevsimi geçmeden gençleri eğlendirelim. Müzik ve şiirlerle öğrencilerimizi kampüsümüzde bir araya getirelim dedik. Bu amaçla bir aradayız." dedi.

Türkiye Halk Oyunları Yarışması'nda Türkiye ikinciliği elde eden BEÜ Halk Oyunları ekibinin gösteri sunduğu etkinlikte, üniversite protokolü ve öğrenciler halay çekti, öğrenci müzik grubu sahne aldı.

Havacılık Kulübü öğrencilerinin destekleriyle Türk Havacılık Kulübü tarafından paramotor gösterisi yapıldı.

Etkinlikte, Bitlisli yerel sanatçılardan oluşan Arafane Grubu da konser verdi.