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        Bitlis'te Dünya Çevre Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi

        AK Parti Bitlis Başkanlığınca, Dünya Çevre Günü dolayısıyla çevre temizliği etkinliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 21:32 Güncelleme: 02.06.2025 - 21:39
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        Bitlis'te Dünya Çevre Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi
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        AK Parti Bitlis Başkanlığınca, Dünya Çevre Günü dolayısıyla çevre temizliği etkinliği yapıldı.

        Etkinlik kapsamında Mevlana Parkı'nda bir araya gelen katılımcılar, AK Parti İl Başkanlığı binası önüne kadar temizlik yaptı.

        AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi, çevre bilincinin artırılması konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

        Kent sakinlerinin çevreye duyarlı olduğunu belirten Köstekçi, "Gördüğümüz kadarıyla yerde fazla çöp yoktu. Belediyemiz temizlik konusunda çok hassas çalışıyor. Halkımız da bu konuda duyarlı. Ancak gelecek nesillere daha temiz bir Bitlis bırakmak için bu farkındalığı artırmak istiyoruz." dedi.

        Çevre temizliği çalışmalarına devam edeceklerini aktaran Köstekçi, şunları kaydetti:

        "Bu güzel parkımızı, bu güzel ilimizi dünyanın en güzel şehri olan kadim şehir Bitlisimizi gelecek nesillere daha temiz bir şekilde aktarabilmek için farkındalık oluşturmak istiyoruz. Çöplerimizi yere atmasak bu tür faaliyetlere gerek kalmaz. Çöplerimiz çöp kutusuna atmalıyız, yerlere değil."

        Etkinliğe parti yöneticileri, kadın ve gençlik kolları üyeleri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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