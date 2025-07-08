GÜNCELLEME - Şehit Piyade Sözleşmeli Er Uyanık memleketi Bitlis'te son yolculuğuna uğurlandı

Törene, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Ağrı 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Bahattin Karademir, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Tatvan 10. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Haşim Bildiş, kaymakamlar, vali yardımcıları, belediye başkanları, kurum amirleri, askerler, polisler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Şehidin ailesini teskin ederek başsağlığı dileyen Bakan Uraloğlu, babası Cafer Uyanık'a Türk bayrağı ve oğlunun fotoğrafını teslim etti.

Askerler tarafından top arabasına konulan şehidin naaşı, Mutki ilçesine bağlı Dereyolu köyüne götürüldü. Silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınan Uyanık'ın naaşı, köy mezarlığında dualar eşliğinde toprağa verildi.

Törene katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu ve askerler, gözyaşlarına hakim olamayan şehidin ailesini teselli etmeye çalıştı.

Törende dua ederek cenaze namazını kıldıran İl Müftüsü Kadir Koçak, Uyanık için helallik istedi.

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