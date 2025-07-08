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        GÜNCELLEME - Şehit Piyade Sözleşmeli Er Uyanık memleketi Bitlis'te son yolculuğuna uğurlandı

        Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca kullanılan mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Celattin Uyanık, memleketi Bitlis'te son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 15:26 Güncelleme: 08.07.2025 - 15:26
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        GÜNCELLEME - Şehit Piyade Sözleşmeli Er Uyanık memleketi Bitlis'te son yolculuğuna uğurlandı
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        Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca kullanılan mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Celattin Uyanık, memleketi Bitlis'te son yolculuğuna uğurlandı.

        Türk bayrağına sarılı naaşı Merkez Ersan Camisi'ne getirilen şehit Uyanık için öğle namazının ardından tören düzenlendi.

        Törende dua ederek cenaze namazını kıldıran İl Müftüsü Kadir Koçak, Uyanık için helallik istedi.

        Törene katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu ve askerler, gözyaşlarına hakim olamayan şehidin ailesini teselli etmeye çalıştı.

        Askerler tarafından top arabasına konulan şehidin naaşı, Mutki ilçesine bağlı Dereyolu köyüne götürüldü. Silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınan Uyanık'ın naaşı, köy mezarlığında dualar eşliğinde toprağa verildi.

        Şehidin ailesini teskin ederek başsağlığı dileyen Bakan Uraloğlu, babası Cafer Uyanık'a Türk bayrağı ve oğlunun fotoğrafını teslim etti.

        Saygı atışı yapılmasıyla son bulan törenin ardından şehidin ailesi ve yakınları taziyeleri kabul etmeye başladı.

        Törene, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Ağrı 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Bahattin Karademir, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Tatvan 10. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Haşim Bildiş, kaymakamlar, vali yardımcıları, belediye başkanları, kurum amirleri, askerler, polisler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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