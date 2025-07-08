Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Bitlis'te şehit Yeşildemir'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca kullanılan mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mahsun Yeşildemir'in Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Bakan Uraloğlu, metan gazından etkilenerek şehit olan askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Celattin Uyanık için Bitlis'in Mutki ilçesinde düzenlenen törenin ardından Tatvan ilçesinin girişinde yapımı devam eden yol ve kavşak çalışmasını inceledi.

Görevlilerden bilgi alan Uraloğlu, daha sonra Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul ile dün düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanan şehit Yeşildemir'in ailesinin yaşadığı Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Karaşeyh köyüne gitti.

Beraberindekilerle taziye evine geçen Uraloğlu, dua edilmesinin ardından güvenlik koruculuğundan emekli olan şehidin babası Nevzat Yeşildemir'e, şehidin kardeşleri ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Burada konuşan Bakan Uraloğlu, şehidin ailesinde Osmanlı döneminden de gazilerin bulunduğunu söyledi. Şehidin babasının güvenlik koruculuğu yaptığını, vatan nöbeti tuttuğunu ve ülkesine hizmet ettiğini belirten Uraloğlu, şöyle konuştu: "Allah razı olsun, yetiştirdiği evladı, kardeşimiz, buralarda rahat yaşayalım, ülkemizde sükunet, barış ve kardeşlik olsun, güven içinde olalım diye sınır ötesinde, Kuzey Irak'ta gözünü kırpmadan, arkasına bakmadan giderek, orada Türk Silahlı Kuvvetlerimizin şerefli bir neferi olarak görevini yapmış ve sonrasında da şehadet nasip olmuş. Allah-u Teala, 'Onlara ölüler demeyiniz' diyor. Onlar şehittirler. Onlar peygamberlerden sonraki en yüce makamlardır. Biliyoruz ki onlar cennetliktir. Böyle inanıyoruz. Allah-u Teala onun cennetteki makamını ali eylesin. Şehitlerimiz birçok kişiye de şefaat ederler. Allah-u Teala onlara öyle bir yetki de vermiş. O şehidimiz gibi şehitlerimiz bizlere de şefaat ederler." Böyle bir evladı yetiştiren köyün ferdi, böyle bir evladı yetiştiren yiğidin babası, amcası ve kardeşi olmanın şeref verici olduğunu ifade eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Ne mutlu sizlere. Bir insan ölüp de cennete gittiği zaman tekrar dünyaya gelmeyi ve ölüm acısını yaşamayı istemezmiş çünkü o ölüm gerçekten makamı ne olursa olsun çok zormuş. Allah-u Teala o gün hepimizin yardımcımız olsun ama şehitler öyle değilmiş. Şehitler o ölüm anında yaşadıkları güzelliği, mutluluğu tekrar tekrar yaşamak isterlermiş. Ne mutlu. Elbette ayrılığın yüzü biraz soğuktur. Elbette özlem olacaktır ama Allah-u Teala bir taraftan da sabrını ve güzelliğini veriyor. Bugünümüze çok şükür. Allah bu şekilde daha fazla şehitlerimizin olmamasını bizlere nasip etsin. Biraz önce Mutki'deydik. Orada da şehidimiz vardı. Orada da önceden birçok şehidimiz olmuş. Bitlis'imiz bu anlamda her zaman vatanının, devletinin, manevi değerlerinin, mukaddesatının arkasında olmuş. Onun için Allah razı olsun. Şehidimize Rabb'imden rahmet niyaz ediyorum." Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bakanların şehitlerin cenazelerine katılması konusunda talimat verdiğini anlatan Uraloğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın başsağlığı ve sabır dileklerini şehitlerimizin yakınlarına iletiyorum. Cumhurbaşkanı'mızın şehitlerimizin ailelerine çok selamları var." dedi.