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        Bitlis'te "Türkiye Sohbetleri" toplantısı düzenlendi

        Bitlis'te "Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye Yüzyılı" vizyonu kapsamında "Türkiye Sohbetleri" toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 17:08 Güncelleme: 26.07.2025 - 17:14
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        Bitlis'te "Türkiye Sohbetleri" toplantısı düzenlendi
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        Bitlis'te "Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye Yüzyılı" vizyonu kapsamında "Türkiye Sohbetleri" toplantısı gerçekleştirildi.

        Öğretmenevi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Vali Ahmet Karakaya, 86 milyon nüfusu ve gönül coğrafyasıyla Türkiye'nin daha güzel günlere doğru ilerlediğini söyledi.

        Dünyada yaşanan çatışma ve savaşlara dikkati çeken Karakaya, "Son on yılda bölgemiz ciddi bir ateş çemberi içerisinde. Çevremizdeki ülkelerde maalesef büyük savaşlar gerçekleşti ve binlerce, yüz binlerce insan zarar gördü. Savaşlar, zulümler yaşanmakta. Bunların, çoğunlukla kendi iç dinamiklerinde kardeşliği pekiştiremeyen ülkelerin başına geldiğini görüyoruz. Türkiye bu tabloda barış ve huzur adası olarak öne çıkıyor. Bu güvenlik, barış ve huzurumuzu tahkim etmeli ve daha da ileri götürmeliyiz." dedi.

        Güvenlik ortamının güçlenmesiyle Bitlis'te kamu ve özel sektör yatırımları ve istihdamda ciddi artışların yaşandığını ifade eden Karakaya, şunları kaydetti:

        "Bu, öncelikle güvenliğin sağlanması, huzur ortamının tesis edilmesiyle ilgilidir çünkü devletlerin önceliği iç güvenlik ve huzurdur. Ondan sonra diğer hizmetler devreye girebilir. Bu bölgeleri 20 sene öncesinden bilen birisi olarak, gerçekten alınan kamu yatırımlarının ne kadar iyi bir noktaya geldiğini mukayese ederek görebiliyorum ama yeterli değil. Vatandaşımız her şeyin, her hizmetin daha iyisine layık. Bunun için de mücadele vermeye, çok değerli arkadaşlarımızla inşallah devam edeceğiz. Özel sektörümüzün ilimize ve bölgemize olan teveccühü gittikçe artıyor. Hükümetimizin sağladığı teşvik programlarıyla bölgemize yatırımlar çok daha cazip hale getirildi. Birçok mazlum ülkenin ümidi Türkiye'dedir. Önce kendi cephemizi tahkim edeceğiz, kardeşliğimizi pekiştireceğiz ki çok daha hızlı gelişelim, kalkınalım ve mazlum milletlerin de gözyaşını silebilelim."

        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu üyesi Ahmet Selim Köroğlu ise atılacak en önemli adımlardan bir tanesinin iç cephenin güçlendirilmesi olduğunu vurguladı.

        İç cephenin güçlendirilmesinin bugünkü mottosunun "Terörsüz Türkiye" olduğunu anlatan Köroğlu, şöyle devam etti:

        "Terörsüz Türkiye Projesi, Sayın Devlet Bahçeli'nin aldığı inisiyatifler, Cumhur İttifakı'nın taşıyıcılığı, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ile adım adım bir noktaya doğru gidiyor. En son silahların yakılmasıyla önemli bir eşik aşılmış oldu. İnşallah çok kısa bir süre sonra tamamen silahlardan arındırılmış, terörün tasfiye edildiği ve bölgede siyaset yapan bütün partilerin, kişilerin, belediyelerin üstündeki terör ve vesayetinin kalkacağı bir döneme adım adım ilerliyoruz. Bu noktada en ufak bir şüpheniz olmasın. Devletin bütün organları, kademeleri ve bütün yetkilileri bu konuyu sonuca bağlamakla ilgili en üst seviyede önlemleri almakta, en üst seviyede çalışmaları 7/24 yapmaktadır. En ufak bir tavize, bir yol kazasına sebebiyet vermemek için bir kuyumcu işçiliği inceliğiyle bu süreci adım adım örmekteyiz."

        Cumhurbaşkanı Danışmanı ve Sivil Dayanışma Platformu Başkanı Ayhan Oğan da Türkiye'nin barışa dayalı diplomasiyle bölgede en önemli ülke haline geldiğini dile getirdi.

        "Türkiye Yüzyılı" vizyonu çerçevesindeki en önemli basamağın "Terörsüz Türkiye Projesi" olduğunu ifade eden Oğan, "Bu bir devlet inisiyatifi, projesidir, devlet politikasıdır. Bu, partiler üstü bir politikadır. Bunun temel hedefi, bir kesime, bir partiye, bir ittifaka siyasi olarak iktidar yolu açmak değildir. Bunun temel hedefi, Türkiye demokrasisini genişletmek, Türkiye'de reform sürecini hızlandırmak ve siyasetin silah vesayetinden kurtulmasıdır. Bölgenin, insanların silah vesayetinden kurtulmasıdır." diye konuştu.

        Programa, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi, Vali Yardımcısı Göksel Yüksel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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