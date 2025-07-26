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        Bitlis'te "İl Özel İdaresi 2025 Yılı Yatırım Programı Toplantısı" yapıldı

        Bitlis Valisi Ahmet Karakaya başkanlığında "İl Özel İdaresi 2025 Yılı Yatırım Programı Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 11:32 Güncelleme: 26.07.2025 - 11:32
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        Bitlis'te "İl Özel İdaresi 2025 Yılı Yatırım Programı Toplantısı" yapıldı
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        Bitlis Valisi Ahmet Karakaya başkanlığında "İl Özel İdaresi 2025 Yılı Yatırım Programı Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmeye göre, Tatvan Polis Kampı'nda düzenlenen toplantıda, İl Özel İdaresi bütçesiyle sürdürülen yatırım projeleri ile Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi kapsamında tamamlanan ve planlanan çalışmalar ele alındı.

        Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamında hayata geçirilmesi öngörülen yatırımların da değerlendirildiği toplantıda, yatırımların daha etkin, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde uygulanmasına yönelik kararlar alındı.

        Toplantıya, Vali Yardımcısı Alay Yazıcı, kaymakamlar, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu ve bazı kurum müdürleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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